ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Она меня оскорбила": Винник обвинил Полякову во лжи и вспомнил за долг

Четверг 11 декабря 2025 18:04
UA EN RU
"Она меня оскорбила": Винник обвинил Полякову во лжи и вспомнил за долг Олег Винник высказался о конфликте с Поляковой (фото: facebook.com/polyakovamusic)
Автор: Юлия Гаюк

В большом интервью Олег Винник впервые подробно прокомментировал громкий конфликт с певицей Олей Поляковой. Артист утверждает, что был искренне удивлен ее заявлениями, которые называет ложными и исказившими реальные события.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Конфликт Винника и Поляковой

Винник вспоминает, что после заявлений Оли Поляковой получил немало претензий от людей, которые поверили в версию певицы.

"Она реально меня оскорбила. Привселюдно. Люди мне пишут: "Олег, какое вы имели право бросить человека?" Она что-то придумала, перекрутила факты. Почему? Мы же в начале войны еще общались, все было нормально", - говорит Олег.

Артист добавляет, что не понимает мотивов Поляковой, ведь до начала войны они поддерживали контакт, а он даже предлагал идеи относительно совместных музыкальных проектов.

Съемки клипа, совместная песня и обвинения в "долге"

Одним из главных претензий, озвученных Поляковой, было то, что Винник якобы кинул ее на 150 тысяч долларов и "не приехал на съемки клипа". Артист резко опроверг это.

"Клип мы сняли. Песню мне прислали, я ее сам сделал. Я не взял ни цента. Она мне очень тяжело давалась, но это был хит, это была работа. Потом началась война, а песня была на русском, поэтому Оля ее не выпустила", - вспоминает Винник.

Он говорит, что видел в прессе утверждение о якобы невыполненных обязательствах и долгах, и был этим шокирован.

Винник прописал сотрудника Поляковой в своей квартире

Винник впервые рассказал о ситуации, которую, по его мнению, Полякова совсем не вспоминает, хотя именно эта история демонстрирует их отношения в тот период.

По словам артиста, в начале полномасштабного вторжения к нему обратился работник Оли Поляковой с просьбой о помощи с документами в Германии, ведь многим украинцам в ЕС тогда был нужен адрес для оформления временной защиты.

"Ее работник позвонил: "Вы не можете меня прописать? Я в Берлине". Конечно, могу. Я его прописал в своей квартире. Он там до сих пор приписан, кажется. Почему об этом никто не говорит?" - удивляется артист.

Певец говорит, что всегда хорошо относился к Поляковой, был у нее в гостях, поддерживал нормальные отношения. Именно поэтому его удивила жесткость ее слов.

По словам артиста, он не хочет входить в детали внутренней кухни, но подчеркивает, что не видит за собой никакой вины в ситуации, которую создали публичные заявления Поляковой.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова Новости шоу-бизнеса Олег Винник Звезды шоу-бизнеса
Новости
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Уже в эти выходные ожидаем сокращения продолжительности отключений света, - Свириденко
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений