"Очень больно". Решетник честно высказался о своем браке на фоне развода Тополь

Пятница 12 декабря 2025 17:21
UA EN RU
"Очень больно". Решетник честно высказался о своем браке на фоне развода Тополь Григорий и Кристина Решетники (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На фоне громкого развода Тараса и Елены Тополь ведущий "Холостяка" Григорий Решетник получил волну вопросов о собственной семье. Он признался, что думает о разрыве звездной пары и переживал ли кризис в собственном браке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущего программе "Ранок у великому місті".

Решетник о разводе Тополь и собственном браке

Новость о разрыве супругов артистов очень задела ведущего.

"Очень мне больно за Тараса, Елену и за тенденцию, когда разводятся", - поделился он.

В то же время в собственной жизни он возможности развода не видит, хотя зарекаться не стал.

"Решетники не разведутся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает. У меня молодая жена, но я не планирую пока с ней расставаться", - сказал Григорий.

Ведущий также впервые откровенно вспомнил о кризисе в собственном браке и признался, что самый тяжелый период пара пережила в первые годы отношений.

"Мы, пожалуй, о завершении не говорили. Это было 10 лет назад. Мы жили на съемной квартире. У нас не было финансов. И мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины, они сильные, держатся. Поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше", - пояснил он.


Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник

Напомним, пара считается одной из самых крепких семей украинского шоу-бизнеса. Они познакомились в 2008 году. Отношения быстро переросли в крепкий союз, и уже осенью 2010 года они поженились.

Сегодня супруги воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. По словам Решетника, он еще мечтает о дочери.

&quot;Очень больно&quot;. Решетник честно высказался о своем браке на фоне развода ТопольСемья Решетника (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

