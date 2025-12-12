"Очень больно". Решетник честно высказался о своем браке на фоне развода Тополь
На фоне громкого развода Тараса и Елены Тополь ведущий "Холостяка" Григорий Решетник получил волну вопросов о собственной семье. Он признался, что думает о разрыве звездной пары и переживал ли кризис в собственном браке.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью ведущего программе "Ранок у великому місті".
Решетник о разводе Тополь и собственном браке
Новость о разрыве супругов артистов очень задела ведущего.
"Очень мне больно за Тараса, Елену и за тенденцию, когда разводятся", - поделился он.
В то же время в собственной жизни он возможности развода не видит, хотя зарекаться не стал.
"Решетники не разведутся. Я очень сознательный, взрослый. Я не зарекаюсь, в жизни разное бывает. У меня молодая жена, но я не планирую пока с ней расставаться", - сказал Григорий.
Ведущий также впервые откровенно вспомнил о кризисе в собственном браке и признался, что самый тяжелый период пара пережила в первые годы отношений.
"Мы, пожалуй, о завершении не говорили. Это было 10 лет назад. Мы жили на съемной квартире. У нас не было финансов. И мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины, они сильные, держатся. Поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше", - пояснил он.
Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник
Напомним, пара считается одной из самых крепких семей украинского шоу-бизнеса. Они познакомились в 2008 году. Отношения быстро переросли в крепкий союз, и уже осенью 2010 года они поженились.
Сегодня супруги воспитывают троих сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра. По словам Решетника, он еще мечтает о дочери.
Семья Решетника (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
