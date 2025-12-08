ua en ru
Квиткова сделала неожиданное заявление о браке с Бражко

Понедельник 08 декабря 2025 20:14
UA EN RU
Квиткова сделала неожиданное заявление о браке с Бражко Даша Квиткова и Владимир Бражко (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский блогер Даша Квиткова отреагировала на слухи о тайном браке с футболистом Владимиром Бражко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью инфлюенсерши для программы "ТУР Зірками".

В последние месяцы в сети активно обсуждали возможную свадьбу пары, ведь влюбленные носят украшения на безымянных пальцах, а сама Даша неоднократно намекала на смену фамилии.

Квиткова же заверила, что официально они с Владимиром пока не женаты.

"Мы еще не узаконивали наши отношения, потому что и свадьбы у нас не было. А мне хочется! Я девочка, мне хочется свадебного платья, поэтому еще ничего у нас не было", - сказала блогерша.

Квиткова сделала неожиданное заявление о браке с БражкоДаша Квиткова и Владимир Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Она также призналась, что свадьба для нее - важное событие, однако пока пара только планирует празднование.

Дата и формат еще не определены из-за плотного рабочего графика.

"Не знаю, какую свадьбу хочу. У нас столько много работы, что мы даже еще не обсудили, какая свадьба. Мы знаем только, когда мы хотим. Это будет ближе к теплу. А месяц, день - еще ничего не знаем. Как только мы начнем что-то готовить, я расскажу", - добавила она.

Напомним, Даша Квиткова и Владимир Бражко находятся в отношениях с весны 2025 года.

В сентябре спортсмен сделал предложение любимой, и она приняла его предложение.

Для Владимира Бражко это будет первый брак, тогда как для Даши Квитковой - уже второй.

Ранее блогерша была замужем за телеведущим Никитой Добрыниным, от которого воспитывает сына Льва.

