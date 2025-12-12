Даша Квіткова про весілля з Бражком: "Є малесенький страх всередині"
Блогерка Даша Квіткова розповіла про хвилювання через майбутнє весілля з футболістом Володимиром Бражком. За її словами, хоча підготовка ще не почалася, всередині відчувається "малесенький страх".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Квіткової програмі "Ранок у великому місті".
Що сказала Квіткова про весілля з Бражком
"Ми ще навіть не почали підготовку до весілля через те, що дуже багато роботи. Я ще не в цьому вайбі, коли ти готуєшся, обираєш сукню. В мене є малесенький страх всередині. Не через те, що я якось сумніваюся, а просто це вдруге, тому ось так. Але я чекаю цього моменту", - поділилася вона.
Даша зізналася, про яке весілля мріє. Цього разу вона воліє зіграти скромну церемонію в колі найближчих.
"Ми хочемо зібратися з найближчими людьми, яких ми дуже цінуємо і поважаємо", - розповіла вона.
Квіткова про весілля з Бражком (фото: instagram.com/kvittkova)
Чи ревнує Бражко до колишнього чоловіка
Даша прокоментувала, чи відчуває ревнощі з боку нареченого до колишнього чоловіка та батька сина Лева Нікіти Добриніна. Пара пробула в шлюбі менш ніж три роки, але зберегла добрі стосунки.
"Він знає Нікіту, а Нікіта його. Вони бачаться, коли ми гуляємо з Левчиком. Мій коханий - доросла людина, яка все прекрасно розуміє. Він знає, що це тато і він важливий в житті Лева, тому ніяких питань немає", - поділилася вона.
Нагадаємо, Бражко та Квіткова оголосили про заручини на початку вересня цього року. Раніше ми писали, яку каблучку футболіст подарував на заручини. Пара зустрічається з весни, але тривалий час приховувала стосунки.
Чутки про таємне весілля з'явилися після того, як Даша показала паспорт з новим прізвищем. Проте днями вона наголосила, що офіційно вони поки не одружені.
Вас також може зацікавити:
- Денисенко розкрила причини розлучення з Федінчиком
- Григорій Решетнік зробив чесне зізнання про свій шлюб
- Чому Олег Винник звинуватив Полякову у брехні.