Даша Квіткова про весілля з Бражком: "Є малесенький страх всередині"

П'ятниця 12 грудня 2025 19:16
Даша Квіткова про весілля з Бражком: "Є малесенький страх всередині" Даша Квіткова здивувала зізнанням про весілля з футболістом (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Блогерка Даша Квіткова розповіла про хвилювання через майбутнє весілля з футболістом Володимиром Бражком. За її словами, хоча підготовка ще не почалася, всередині відчувається "малесенький страх".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар Квіткової програмі "Ранок у великому місті".

Що сказала Квіткова про весілля з Бражком

"Ми ще навіть не почали підготовку до весілля через те, що дуже багато роботи. Я ще не в цьому вайбі, коли ти готуєшся, обираєш сукню. В мене є малесенький страх всередині. Не через те, що я якось сумніваюся, а просто це вдруге, тому ось так. Але я чекаю цього моменту", - поділилася вона.

Даша зізналася, про яке весілля мріє. Цього разу вона воліє зіграти скромну церемонію в колі найближчих.

"Ми хочемо зібратися з найближчими людьми, яких ми дуже цінуємо і поважаємо", - розповіла вона.

Даша Квіткова про весілля з Бражком: &quot;Є малесенький страх всередині&quot;Квіткова про весілля з Бражком (фото: instagram.com/kvittkova)

Чи ревнує Бражко до колишнього чоловіка

Даша прокоментувала, чи відчуває ревнощі з боку нареченого до колишнього чоловіка та батька сина Лева Нікіти Добриніна. Пара пробула в шлюбі менш ніж три роки, але зберегла добрі стосунки.

"Він знає Нікіту, а Нікіта його. Вони бачаться, коли ми гуляємо з Левчиком. Мій коханий - доросла людина, яка все прекрасно розуміє. Він знає, що це тато і він важливий в житті Лева, тому ніяких питань немає", - поділилася вона.


Нагадаємо, Бражко та Квіткова оголосили про заручини на початку вересня цього року. Раніше ми писали, яку каблучку футболіст подарував на заручини. Пара зустрічається з весни, але тривалий час приховувала стосунки.

Чутки про таємне весілля з'явилися після того, як Даша показала паспорт з новим прізвищем. Проте днями вона наголосила, що офіційно вони поки не одружені.

