УЕФА наказал Украину за баннер о России

Пятница 05 декабря 2025 19:15
УЕФА наказал Украину за баннер о России Фото: Трибуна с украинскими болельщиками во время матча сборной (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил финансовые санкции к Украинской ассоциации футбола из-за поведения болельщиков на матчах национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

За что оштрафовали УАФ

Согласно официальному сообщению УЕФА, во время квалификационного поединка к ЧМ-2026 против Исландии в Варшаве зафиксировано несколько нарушений. Общая сумма штрафа составила 34 тысячи евро.

В частности:

  • 10 тысяч евро - за выбегание фанатов на поле;
  • 9 тысяч евро - за использование пиротехники;
  • 15 тысяч евро - за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state".

УЕФА квалифицировал такие надписи как политические и провокационные, что, по мнению организации, является несовместимым с регламентом футбольных матчей.

Кроме того, дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение оштрафовать Украину еще на 15 тысяч евро за аналогичный баннер на игре плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

