УЕФА наказал Украину за баннер о России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил финансовые санкции к Украинской ассоциации футбола из-за поведения болельщиков на матчах национальной команды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
За что оштрафовали УАФ
Согласно официальному сообщению УЕФА, во время квалификационного поединка к ЧМ-2026 против Исландии в Варшаве зафиксировано несколько нарушений. Общая сумма штрафа составила 34 тысячи евро.
В частности:
- 10 тысяч евро - за выбегание фанатов на поле;
- 9 тысяч евро - за использование пиротехники;
- 15 тысяч евро - за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state".
УЕФА квалифицировал такие надписи как политические и провокационные, что, по мнению организации, является несовместимым с регламентом футбольных матчей.
Кроме того, дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение оштрафовать Украину еще на 15 тысяч евро за аналогичный баннер на игре плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.
