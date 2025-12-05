УЕФА наказал Украину за баннер о России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

За что оштрафовали УАФ

Согласно официальному сообщению УЕФА, во время квалификационного поединка к ЧМ-2026 против Исландии в Варшаве зафиксировано несколько нарушений. Общая сумма штрафа составила 34 тысячи евро.

В частности:

10 тысяч евро - за выбегание фанатов на поле;

9 тысяч евро - за использование пиротехники;

15 тысяч евро - за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state".

УЕФА квалифицировал такие надписи как политические и провокационные, что, по мнению организации, является несовместимым с регламентом футбольных матчей.

Кроме того, дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение оштрафовать Украину еще на 15 тысяч евро за аналогичный баннер на игре плей-офф отбора на Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.