12 европейцев и американские сенсации: полный список финалистов ЧМ-2026

Среда 19 ноября 2025 10:40
12 европейцев и американские сенсации: полный список финалистов ЧМ-2026 Фото: Сборная Кюрасао (TheBlueWaveFFK)
Автор: Андрей Костенко

18 ноября и в ночь на 19-е определились обладатели последних восьми прямых путевок на чемпионат мира-2026. Пять команд отобрались из Европы, еще три - из Северной Америки.

О том, как команды вышли в финал - рассказывает РБК-Украина.

Шотландское чудо в Глазго

В европейской квалификации в последний день прямые путевки на мундиаль получили: Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия и Бельгия.

Острая борьба за прямой выход развернулась в двух квартетах. В группе C судьбу первого места решал очный поединок Дании и Шотландии, тогда как в группе H за лидерство соревновались Австрия и Босния и Герцеговина.

В итоге Шотландия сумела опередить Данию, одолев главного конкурента в невероятно напряженном матче. "Клетчатые", которым нужна была только победа, забили решающие голы на 90+3 и 90+8 минутах. Матч завершился со счетом 4:2 в их пользу.

Австрия уступала боснийцам после первого тайма, но сумела добыть необходимую ничью - 1:1. Отметим, если бы австрийцы финишировали на втором месте и попали в стыковые матчи, они вытеснили бы Украину из первой корзины в жеребьевке.

Таким образом, стали известны все 12 обладателей прямых путевок на ЧМ от Европы.

  • Германия - 21-е участие в финалах (19-е - подряд)
  • Испания - 17 (13)
  • Англия - 17 (8)
  • Франция - 17 (8)
  • Бельгия - 15 (4)
  • Швейцария - 13 (6)
  • Нидерланды - 12 (2)
  • Португалия - 9 (7)
  • Шотландия - 9 (1)
  • Хорватия - 7 (4)
  • Австрия - 7 (1)
  • Норвегия - 4 (1)

Для Германии это 21-й мундиаль в истории. Чаще на турнир отбиралась только одна сборная - Бразилия (22).

В то же время, для сборных Австрии, Шотландии и Норвегии ЧМ-2026 по футболу станет первым за 28 лет - последний раз все трое играли на мундиале в 1998-м.

Сенсации Северной Америки

Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (КОНКАКАФ) делегировала на ЧМ-2026 три сильнейшие сборные (Мексика, США и Канада) в качестве хозяев. Это дало шанс пробиться на мундиаль через квалификацию командам второго эшелона.

Но и здесь не обошлось без неожиданностей. Три путевки получили сборные Панамы, Гаити и Кюрасао. В то время, как позади остались более рейтинговые сборные. В частности, Коста-Рика, Гондурас, Ямайка - ранее игравшие на мундиалях.

Для Панамы и Гаити это второй в истории выход на чемпионат мира. Панама перед тем соревновалась на ЧМ-2018. А Гаити отобралось на мундиаль впервые за 52 года (с 1974-го). Лучший результат обеих команд - выступления на групповом этапе.

Дебютирует на турнире сборная Кюрасао - нидерландского владения в Карибском море. Отметим, что команду вывел на мундиаль известный тренер из метрополии - 78-летний Дик Адвокат.

Еще две команды от этого региона сыграют в межконтинентальном плей-офф. Это - Ямайка и сборная еще одного нидерландского владения - Суринама.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Уже определились 42 из 48-ми участников грядущего мундиаля.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Хозяева турнира (3/3): США, Канада, Мексика

Африка (9/9): Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Сенегал, Кот-д'Ивуар

Азия (8/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия, Катар, Саудовская Аравия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/3): Панама, Гаити, Кюрасао

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (12/16): Англия, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Шотландия, Испания, Австрия, Бельгия

Межконтинентальный плей-офф (0/2): -

Ранее мы привели окончательный список соперников Украины в плей-офф и сообщили дату жеребьевки.

Также читайте о скандале с колдуном в матче африканского отбора на ЧМ-2026.

