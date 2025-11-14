Свидание на "вылет": Цымбалюк удивил решением на "Холостяке"

В новом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк пригласил на свидание "на вылет" двух девушек - Дарью Романец и Юлию Коренюк. И в конце встречи актер решил изменить все правила.

Каким было свидание

Тарас подготовил для девушек интересную активность - рафтинг. Юля, как оказалось, уже имела опыт такого экстремального катания на байдарках, а вот Даша - нет.

Поэтому Тарас сел в одну лодку с фотографом, а владелицу свадебного салона посадили с инструктором. Конечно, Дарья была этим недовольна, ведь она хотела быть ближе к Цымбалюку.

Но уже позже Романец не пожалела, что осталась с инструктором, ведь спуск был нелегким. Юля же наслаждалась экстримом и временем с Тарасом, они шутили и смеялись даже несмотря на то, что грести было очень трудно.

Не обошлось и без курьезов. Цымбалюк несколько раз случайно задел веслами Коренюк, а потом их байдарка даже перевернулась. Впрочем, это их не огорчило. А вот Дарья не скрывала раздражения и даже говорила, что у нее свидание с инструктором, а не с актером.

Даша и Тарас (скриншот)

Затем Цымбалюк пересел к Романец, чтобы вторую половину пути преодолевать вместе с ней. Дарья удивила Тараса, когда начала раздражаться во время рафтинга. Актер не всегда удачно греб и слышал критику от девушки.

Позже участницы и Цымбалюк устроили импровизированный пикник. И тогда Дарья прямо сказала, что ей некомфортно, а такой формат свидания ей не нравится.

Цымбалюк с участницами "Холостяка" (скриншот)

"Это была дешевая игра", - сказала Романец, комментируя свидание и поведение Коренюк.

Тарас признал, что во время встречи всегда трудно разделять внимание. Но он не оценил то, что Даша сильно его критиковала.

После этого девушки рассказали, умеют ли они идти на уступки в отношениях. Романец прямо сказала, что она не искала компромиссы и всегда достигала желаемого, даже в отношениях. С бывшим мужем Даша могла устраивать скандалы, но сейчас она понимает, что не всегда действовала правильно.

А Тарас рассказал, что он за компромиссы, но все равно считает себя эмоциональным человеком. Юля согласилась со словами актера и сказала, что тоже выступает за поиск "мирного решения" в отношениях и во время ссор.

Позже Юля прямо спросила, почему Тарас пригласил на свидание "на вылет" именно ее и Дашу. И актер объяснил, что не хотел прощаться с кем-то из девушек, а стремился пообщаться с обеими. Участницы ждали, когда же Цымбалюк попрощается с кем-то из них, но этого не произошло.

Впрочем, решение "Холостяка" не понравилось девушкам. Они хотели, чтобы Тарас определился.