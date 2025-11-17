ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Цымбалюк заценил! Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из "Холостяка"

Понедельник 17 ноября 2025 13:06
UA EN RU
Цымбалюк заценил! Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из "Холостяка" Артем Пивоваров (фото: facebook.com/pivovarovofficial)
Автор: Полина Иваненко

Певец Артем Пивоваров насмешил фанов новым видео. Артист показал забавную пародию на мемную сцену из "Холостяка".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Артема в Instagram.

Что сделал Пивоваров

Так, Артем эффектно появился в кадре на крыше лимузина. Он повторил момент из первого выпуска "Холостяка", когда участница Ира Пуха эффектно прервала знакомства Тараса Цымбалюка с Надин.

Эта сцена быстро стала мемной и "завирусилась". А сейчас Пивоваров, который любит экстрим и нередко поражает фанов трюками прямо на сцене, решил подыграть трендам.

Цымбалюк заценил! Пивоваров на крыше лимузина повторил мемную сцену из &quot;Холостяка&quot;Пивоваров на крыше лимузина (скриншот)

Кстати, смешное видео уже заценил Цымбалюк. Он оставил эмодзи с улыбками и сердцем. А еще в комментариях появилась Ира, она тоже была поражена тем, что Пивоваров повторил мем.

Также юзеры написали:

  • "Лучший"
  • "Это топ, смеюсь"
  • "Прикольно".

На видео Артем показал не только пародию на "Холостяка". Также певец поделился кадрами со своих концертов, недавно Пивоваров отыграл сразу семь "Дворцов спорта".

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Артем Пивоваров Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины
Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского