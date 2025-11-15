Диана Зотова из "Холостяка" высказалась о вылете и "тайной свадьбе"

Модель Диана Зотова, с которой попрощался Тарас Цымбалюк в новом выпуске "Холостяка", решила рассказать "свою правду". Девушка заявила, что именно она решила уйти из проекта.

Что сказала Зотова после вылета из "Холостяка"

Так, модель заявила, что не пытается оправдаться, а пишет "сухие факты". На проекте она призналась Тарасу, что история с ее бывшим получила продолжение.

"Во-первых, я действительно разошлась со своим парнем еще задолго до проекта и не имела с ним никакого контакта на момент первой вечеринки. Во-вторых, я действительно поехала по работе во Францию, где была очень серьезная съемка, согласованная еще за пару месяцев до проекта, о чем предупредила всех руководителей "Холостяка" еще до того, как меня согласовали на проект. Есть все доказательства", - написала Диана.

"В-третьих, да, я зарабатываю средства на собственную семью и всегда помогаю им, несмотря на то, кем и где работает мой брат, сестра, как они выглядят и каким образом ведут свои соцсети. Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, будто я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда", - утверждает она.

Зотова отреагировала на вылет из "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Кроме этого, Зотова призналась, что действительно говорила с бывшим, когда уже была на проекте. Это произошло во время ее поездки на съемки.

"Мы долго душевно проговорили. И да, я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах, только проговорили по телефону до утра: у меня своя работа, у него своя, и нам обоим с утра надо идти работать", - заявила модель.

После этого она решила вернуться на проект и поговорить с Тарасом лично. Также Диана заверила, что именно она решила уйти из "Холостяка", а не Цимбалюк принял решение о ее вылете.

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти", - добавила Зотова.

Также Диана утверждает, что фраза "хорошо, спасибо", которую можно было услышать в конце ее разговора с Тарасом, якобы сказала не она.

Кроме этого, в комментариях под заметкой Зотова ответила на слухи о "тайной свадьбе". Недавно в сети "завирусились" фото, на которых Диана была в платье невесты. Сейчас модель уверяет, что это была съемка для рекламы.

"Дорогие мои, когда у меня будет свадьба, об этом будут знать все, имейте терпение", - написала сейчас она.

Зотова высказалась о "тайной свадьбе" (скриншот)