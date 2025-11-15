ua en ru
Сб, 15 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Диана Зотова из "Холостяка" высказалась о вылете и "тайной свадьбе"

Суббота 15 ноября 2025 20:45
UA EN RU
Диана Зотова из "Холостяка" высказалась о вылете и "тайной свадьбе" Диана Зотова (фото: instagram.com/di__zotova)
Автор: Полина Иваненко

Модель Диана Зотова, с которой попрощался Тарас Цымбалюк в новом выпуске "Холостяка", решила рассказать "свою правду". Девушка заявила, что именно она решила уйти из проекта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Диана написала в своем Telegram-канале.

Что сказала Зотова после вылета из "Холостяка"

Так, модель заявила, что не пытается оправдаться, а пишет "сухие факты". На проекте она призналась Тарасу, что история с ее бывшим получила продолжение.

"Во-первых, я действительно разошлась со своим парнем еще задолго до проекта и не имела с ним никакого контакта на момент первой вечеринки. Во-вторых, я действительно поехала по работе во Францию, где была очень серьезная съемка, согласованная еще за пару месяцев до проекта, о чем предупредила всех руководителей "Холостяка" еще до того, как меня согласовали на проект. Есть все доказательства", - написала Диана.

"В-третьих, да, я зарабатываю средства на собственную семью и всегда помогаю им, несмотря на то, кем и где работает мой брат, сестра, как они выглядят и каким образом ведут свои соцсети. Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, будто я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда", - утверждает она.

Диана Зотова из &quot;Холостяка&quot; высказалась о вылете и &quot;тайной свадьбе&quot;Зотова отреагировала на вылет из "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Кроме этого, Зотова призналась, что действительно говорила с бывшим, когда уже была на проекте. Это произошло во время ее поездки на съемки.

"Мы долго душевно проговорили. И да, я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах, только проговорили по телефону до утра: у меня своя работа, у него своя, и нам обоим с утра надо идти работать", - заявила модель.

После этого она решила вернуться на проект и поговорить с Тарасом лично. Также Диана заверила, что именно она решила уйти из "Холостяка", а не Цимбалюк принял решение о ее вылете.

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти", - добавила Зотова.

Также Диана утверждает, что фраза "хорошо, спасибо", которую можно было услышать в конце ее разговора с Тарасом, якобы сказала не она.

Кроме этого, в комментариях под заметкой Зотова ответила на слухи о "тайной свадьбе". Недавно в сети "завирусились" фото, на которых Диана была в платье невесты. Сейчас модель уверяет, что это была съемка для рекламы.

"Дорогие мои, когда у меня будет свадьба, об этом будут знать все, имейте терпение", - написала сейчас она.

Диана Зотова из &quot;Холостяка&quot; высказалась о вылете и &quot;тайной свадьбе&quot;Зотова высказалась о "тайной свадьбе" (скриншот)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Холостяк Новости шоу-бизнеса Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
Новости
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
В Украине стартовала "Зимняя поддержка": кто может получить 1000 гривен и как подать заявку
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт