У будинок відомої телеведучої влучив російський дрон: "Двоє моїх сусідів загинули"

Українська телеведуча та акторка Ірина Хоменко повідомила, що в ніч на 22 жовтня у її будинок у Києві влучив російський дрон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, за словами артистки, внаслідок атаки загинули двоє її сусідів, а доступ до власної квартири вона досі не має - рятувальники не дозволяють заходити всередину, поки тривають обстеження уламків.

"Дійсно, в мій будинок влучив дрон і, на жаль, двоє моїх сусідів загинули - згоріли живцем. Це були люди літнього віку", - сказала Хоменко.

У будинок Ірини Хоменко влучив ворожий дрон (скріншот)

"Не знаю, що з моєю квартирою. Ще не дозволяють заходити, бо не знайшли всі частини цього дрону", - пояснила Хоменко.

У будинок Ірини Хоменко влучив ворожий дрон (скріншот)

Телеведуча також звернулася до українців із закликом не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дбати про власну безпеку.

"Я вкотре закликаю всіх - реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в безпечних місцях, тримайте вдома вогнегасник, нехай завжди буде "тривожна валізка поруч", - закликала акторка.

У своєму зверненні Ірина не приховала емоцій, висловившись про країну-агресора.

"Росія - країна-дно, яка має зникнути з карти світу", - наголосила Ірина.

У будинок Ірини Хоменко влучив ворожий дрон (скріншот)

Масований обстріл Києва 22 жовтня: що відомо

У ніч проти 22 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ.

Вибухи пролунали одразу у шести районах столиці - Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському.

"Під ударом були Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони міста. Пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків", - повідомили у КМВА.

За попередніми даними, унаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще понад 25 постраждали, серед них п’ятеро дітей.

Більше ніж десять осіб, у тому числі четверо дітей, було госпіталізовано.

Ворожі безпілотники атакували також Київську область, де, за даними місцевої влади, загинули четверо людей, є поранені.