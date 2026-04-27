ua en ru
Пн, 27 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьем

20:13 27.04.2026 Пн
2 мин
Певица призналась, через какие болезни проходила на протяжении жизни
aimg Иванна Пашкевич
Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьем Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Украинская певица Наталья Бучинская рассказала о сложных испытаниях со здоровьем, которые ей пришлось пережить, в частности клиническую смерть и ряд серьезных болезней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.

По словам артистки, еще младенцем она заболела двусторонней пневмонией, что привело к клинической смерти.

Она отмечает, что тогда ее удалось спасти благодаря быстрой реакции медсестры.

"Была в детстве клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой папа не любит много об этом говорить, но представьте, что он сам врач, а у него на глазах ребенок синеет, и он не может ничего сделать. Подошла сестричка, сделала укол, и как-то меня вот эта сестричка и молитвы спасли. Я не знаю, от чего это произошло, где-то подхватили", - говорит она.

Отдельно Бучинская вспомнила период работы в Киеве, когда из-за интенсивных гастролей и нагрузок в ансамбле у нее возникли проблемы с голосовыми связками.

"Были еще критические истории. Как только я переехала в Киев, я несколько раз попадала в больницу. Как только я приехала работать в ансамбле, у нас был большой тур", - рассказала звезда.

Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьемНаталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

"Я слегла с профессиональной болячкой, потому что у меня были перенапряжены голосовые связки. Слава Богу, ничего не сорвала, не было узлов, но надо было полежать и полечить", - добавила она.

Также знаменитость рассказала о серьезном заболевании почек, которое возникло из-за переохлаждения.

У певицы диагностировали пиелонефрит, и медики настаивали на госпитализации.

"Второй раз - это переезды, холодно, и я простудила почки. У меня был пиелонефрит. Это очень серьезное воспаление. Боль сильная, я пошла в больницу, меня обследовали, а врач говорит срочно ложиться в палату. А я прошу меня отпустить, потому что надо было сходить к командующему", - вспомнила Бучинская.

"Состояние было критическое, меня под расписку отпустили. Ночью я приехала в больницу, потому что были страшные боли. Слава Богу, хорошие врачи, все вылечили", - сказала она.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Звезды шоу-бизнеса Здоровье
Новости
Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Аналитика
