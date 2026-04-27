Головна » Розваги » Шоу бізнес

Бучинська розповіла про клінічну смерть у дитинстві та серйозні проблеми зі здоров’ям

20:13 27.04.2026 Пн
Співачка зізналася, через які хвороби проходила протягом життя
aimg Іванна Пашкевич
Наталія Бучинська (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Українська співачка Наталія Бучинська розповіла про складні випробування зі здоров’ям, які їй довелося пережити, зокрема клінічну смерть та низку серйозних хвороб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Славі Дьоміну.

Більше цікавого: Наталія Бучинська зворушила зізнанням про Лесика Турка: "Був моїм першим коханням"

За словами артистки, ще немовлям вона захворіла на двобічну пневмонію, що призвело до клінічної смерті.

Вона зазначає, що тоді її вдалося врятувати завдяки швидкій реакції медсестри.

“Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталося, десь підхопили”, - говорить вона.

Окремо Бучинська згадала період роботи в Києві, коли через інтенсивні гастролі та навантаження в ансамблі у неї виникли проблеми з голосовими зв’язками.

“Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Щойно я приїхала працювати в ансамблі, у нас був великий тур", - розповіла зірка.

"Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв'язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати”, - додала вона.

Також знаменитість розповіла про серйозне захворювання нирок, яке виникло через переохолодження.

У співачки діагностували пієлонефрит, і медики наполягали на госпіталізації.

“Вдруге - це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит. Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командувача", - пригадала Бучинська.

"Стан був критичний, мене під розписку відпустили. Вночі я приїхала до лікарні, бо були страшні болі. Слава Богу, гарні лікарі, все вилікували”, - сказала вона.

Ще більше цікавого:

"Був ризик паралічу": Ніколас Карма переніс складну операцію на шиї

Гумористка Настя Ткаченко перенесла операцію зі зменшення шлунка: що відомо

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО