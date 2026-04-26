"Был риск паралича": Николас Карма перенес сложную операцию на шее

09:29 26.04.2026 Вс
3 мин
Блогер признался, что годами жил с сильной болью
Иванна Пашкевич
"Был риск паралича": Николас Карма перенес сложную операцию на шее Николас Карма (фото: instagram.com/nicolas_karma_official)

Львовский блогер и автор проекта "Сколько стоит ваш look?" Николас Карма сообщил, что перенес операцию после трех лет жизни с сильной болью в шее и периодическим параличом руки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певца.

Как рассказал Карма, серьезные проблемы со здоровьем начались после неудачного сальто, которое он сделал три года назад.

Тогда у него обнаружили грыжу в шейном отделе позвоночника. С тех пор блогер жил на обезболивающих, проходил терапию и реабилитацию, а об операции слышал преимущественно отказы.

"Я мучился 3 года. Некоторые врачи категорически отговаривали меня от операции и говорили, что сами этого делать не будут", - написал он.

По словам Николаса, врачи объясняли это близостью к спинному мозгу и возможными тяжелыми последствиями.

"В ответ услышал: "Категорически нет. Риск паралича - 50 на 50". Так как рядом спинной мозг и риск задеть его", - поделился блогер.

Похожий ответ он, говорит, получил и от медиков в Польше, которым присылал результаты МРТ.

"То же самое мне сказали врачи в Польше, когда я прислал им свое МРТ. Меня очень сильно запугали. Сказали, что оперируют только в критических случаях", - отметил Карма.

Все это время, по его словам, он фактически жил между курсами лечения, обезболивающими и возвращением симптомов.

"Последние 3 года я жил на терапии и обезболивающих. Когда боль и затерпание руки возвращалось - я просто терпел или снова пил обезболивающее, принимал заново курс лечения и реабилитация. И так по кругу", - рассказал он.

Ситуация ухудшалась даже после незначительных физических нагрузок.

В частности, блогер вспомнил, что 8 марта, во время сольного концерта, из-за неудачного движения ему пришлось продолжать выступление с сильной болью.

"8 марта этого года у меня был сольный концерт. На адреналине я прыгнул легенький фляк назад... И пол концерта допевал из-за страшной боли в шее и груди", - написал Николас.

Также он добавил, что даже короткий танец на концерте памяти Степана Гиги завершился новым обострением.

"Да что говорить, когда я даже месяц назад, станцевал 15 секунд мини-гопак на концерте памяти Степана Гиги, а уже вечером принимал обезболивающее, потому что боль не давала заснуть", - поделился блогер.

Также он призвал подписчиков внимательно прочитать его историю, предположив, что для кого-то она может оказаться жизненно важной.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

