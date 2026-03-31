Наталья Бучинская растрогала признанием о Лесике Турко: "Был моей первой любовью"

Народная артистка Украины Наталья Бучинская откровенно высказалась о покойном музыканте Лесике Турко. Певица призналась, что артист был ее первой любовью, а также человеком, который поддержал ее в самом начале творческого пути.

Еще при жизни Лесик, он же Олег Турко, обещал написать для Натальи песню.

Впрочем, по словам звезды, музыкант не успел выполнить свое обещание.

По словам Бучинской, ей больно из-за того, что этого так и не произошло.

"Не успел, видите, не успел. И и я также виновата. Я может не настояла, я надеялась, что еще есть время", - сказала певица.

Также она с грустью вспомнила трагические события, которые произошли во время одного из ее концертов, когда артисту внезапно стало плохо.

Бучинская рассказала, что тогда врачи долго боролись за его жизнь.

"Мне очень жаль, что Олесик Турко так тоже быстро ушел. И тогда на концерте, когда это все произошло, я потом и разговаривала непосредственно с врачами, потому что как раз пришли мои знакомые врачи, это семья врачей, и они 40 минут его реанимировали возле площадки", - вспомнила исполнительница.

Артистка говорит, что после реанимации музыкант некоторое время чувствовал себя лучше, мог самостоятельно ходить и говорить, однако состояние оставалось сложным.

"А еще потом и в больнице, ну, благо, он отошел, он самостоятельно и ходил, и разговаривал. Ну, это же сложная реабилитация, потому что вернули с того света и, тем более, так долго реанимационный период длился", - сказала Наталья.

Именно в этом разговоре Бучинская впервые призналась, что Лесик Турко был для нее не просто коллегой или другом.

"Лесик Турко - это моя первая любовь", - призналась певица.

По словам артистки, ранее она уже говорила об этом самому музыканту, и для него это стало неожиданностью.

"Я ему это сказала. Он также был так неожиданно приятно и удивлен", - добавила Бучинская.

Певица также вспомнила, что именно Олег Турко поддержал ее на старте карьеры, когда она только делала первые шаги на сцене.

Речь идет, в частности, о ее участии в фестивале "Молодая Галичина".

"Я помню, он мне помогал делать первые шаги. Фестивальные шаги. Фестиваль "Молодая Галичина". Я приехала молодая девушка 90-ый год. Я только начинала. Я старалась, как могла. Где-то не дотягивала, но он во мне увидел какую-то искру. И вы знаете, его слово было очень поддерживающее", - поделилась исполнительница.

Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

Больше всего Бучинской запомнились слова, которые тогда сказал ей будущий артист. Признается, именно они придали ей веры в себя.

"Наталья, пусть ты и не стала лауреатом на этом конкурсе, но ты знаешь, что у тебя есть все для того, чтобы стать хорошей артисткой. Надо просто работать и верить в себя", - вспомнила слова Турка артистка.

По ее словам, эта поддержка оказалась определяющей, ведь уже в следующем году она смогла победить на конкурсе.

"Я настолько запомнила эти слова, что через год приехала и первое место завоевала. Поэтому, видите, Лесик Торко в моей жизни сыграл очень важную роль. Он поверил в меня", - говорит Бучинская.

В конце певица обратилась к молодым артистам и призвала их не отказываться от своих мечтаний, даже если путь к успеху оказывается долгим.

"Поэтому, когда ко мне подходят молодые исполнители, детишки или любой артист, я говорю им: "Верьте в себя, не опускайте руки. Идите вперед, работайте, ищите". Очень много в мире историй, когда у человека получалось даже не с сотого раза, а с 141-го раза, но получается. Никогда не изменяйте своей мечте. Если вы ее не будете предавать, она вас не подведет", - подчеркнула артистка.

Что известно о смерти Лесика Турка

У Лесика были серьезные проблемы со здоровьем. В декабре 2024 года музыкант пережил остановку сердца прямо во время выступления на концерте Бучинской, однако тогда врачам удалось его спасти.

После этого артист проходил реабилитацию.

Впрочем, впоследствии состояние исполнителя снова резко ухудшилось.

19 ноября его госпитализировали после того, как у него подскочило давление и появилась сильная боль в животе. Музыканту вызвали скорую, которая доставила его в больницу.

К сожалению, после госпитализации лучше Лесику не становилось. Наоборот, его самочувствие ухудшалось буквально с каждым часом.

Через несколько дней после попадания в медучреждение артист умер.

Лесика не стало 22 ноября. На момент смерти ему было 58 лет.