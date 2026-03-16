Юмористка Настя Ткаченко перенесла операцию по уменьшению желудка: что известно

15:10 16.03.2026 Пн
3 мин
Звезда долго готовилась к этому шагу, а сейчас проходит период восстановления после хирургического вмешательства
Иванна Пашкевич
Украинская юмористка Анастасия Ткаченко сообщила, что неделю назад перенесла операцию по уменьшению желудка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение артистки.

По словам Ткаченко, решение о бариатрической операции было для нее очень непростым.

Она призналась, что долго шла к этому шагу, много думала, все взвешивала, искала подходящую больницу, выбирала клинику и морально себя готовила.

"Неделю назад мне сделали бариатрическую операцию", - сообщила Анастасия.

Артистка отметила, что для нее это решение не было связано с внешностью или эстетикой.

"Это решение - о здоровье. Не об эстетике. О честности с собой. И о желании изменить свою жизнь", - пояснила юмористка.

Сейчас Анастасия проходит восстановление после операции.

Она отметила, что пока имеет немного сил для активного общения и социальной активности, однако впоследствии планирует подробнее рассказать о своем опыте.

"Сейчас я восстанавливаюсь, сил пока не так много для социальной активности. Но впоследствии обязательно расскажу все: как проходила операция, как я выбирала врача, что чувствовала и какие изменения сейчас начинаются в моей жизни", - написала она.

Также Ткаченко поблагодарила всех, кто поддерживает ее в этот непростой период.

"Спасибо всем за поддержку и заботу. Для меня это сейчас очень важно", - добавила знаменитость.

Кто еще из украинских звезд уменьшал желудок

Среди украинских публичных людей, которые также решались на бариатрическую операцию, был и шоумен Владимир Жогло.

Несколько лет назад он серьезно занялся своим здоровьем, и одним из главных шагов на этом пути стало похудение.

В интервью для YouTube-канала "lviv24" артист рассказывал, что в пиковый период его вес достигал 164 килограммов, тогда как сейчас он весит 99.

По словам Жогло, это еще не тот результат, который он считает идеальным, однако сейчас он чувствует себя значительно лучше, чем раньше.

Ранее комик перенес операцию по уменьшению желудка. После этого он начал внимательнее относиться к своему рациону и привычкам в питании.

Как отмечал шоумен, жестких запретов у него нет, однако сейчас он сознательно избегает жирной и жареной пищи, отдавая предпочтение запеченным блюдам.

Также артист контролирует количество сладкого, отказался от мучного и газированных напитков.

Кроме этого, он следит не только за тем, что ест, но и за объемом порций и временем приема пищи.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Киев и Харьков под ударом дронов. Что известно на сейчас об утренней атаке
В 2027-ом мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой
