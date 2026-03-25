Богдана Беспалова мобилизовали: блогер показался в военной форме (фото)

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов, который ранее загадочно исчез из публичного пространства, впервые дал понять, что его мобилизовали. Он показался в военной форме, чем фактически подтвердил, что его жизнь за последние месяцы кардинально изменилась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram обозревателя украинского шоу-бизнеса.
Беспалов перестал выходить на связь еще 24 января. С тех пор вокруг его исчезновения появилось немало слухов и предположений.
Ситуацию подогревала и репутация самого блогера, который неоднократно оказывался в центре скандалов из-за резких и иногда манипулятивных сплетен об украинских знаменитостях.
Лишь в начале марта он коротко вышел на связь и объяснил, что пока не может раскрывать всех деталей.
Тогда же Богдан сообщил, что пока не имеет полноценного доступа к соцсетям, поэтому его страницы ведут администраторы.
"Никогда не думал, что за один дом может так кардинально измениться жизнь, и все, что для тебя было комфортным, что тебя делало счастливым, приносило улыбку, деньги, эмоции - все это теряет всякий смысл. Ты попадаешь туда, где базовые вещи для жизни человека, это уже является большой радостью", - прокомментировал он.
Также обозреватель украинского шоу-биза опроверг самые распространенные сплетни, которые появились после его внезапного исчезновения.
В частности, он заверил, что не покидал территорию Украины, не находится в СИЗО и не является фигурантом уголовного производства.
"Много спекуляций, обсуждений, различных мнений появилось вокруг. Я понимаю, что от этой "загадочности" возникает еще больше вопросов. Я вас прошу дождаться, я обязательно вернусь. Сейчас такой период, когда надо немного подождать, к сожалению, не все от меня зависит. Сразу хочу отбросить все спекуляции - я не в СИЗО, не под следствием, не выезжал из Украины. У меня ограничен доступ к внешнему миру и к телефону", - отметил блогер.
Кроме этого, Беспалов сделал загадочное заявление о том, что к его исчезновению может быть причастен "конкретный человек", который якобы хотел отстранить его от работы и публичной деятельности.
В то же время он заверил, что этот период лишь заставил его переосмыслить собственную жизнь.
"Когда конкретный человек, который пытается тебя отрезать от твоей деятельности, хотел сделать так, чтобы ты исчез навсегда, просто исчез, а сделал только к лучшему, потому что ты переосмысливаешь все, перезагружаешься и понимаешь, в каком направлении развиваться, что делать и как улучшать себя и свои знания", - подытожил блогер-сплетник.
Теперь же появление Богдана в военной форме фактически дало ответ на главный вопрос, который волновал его подписчиков последние месяцы.
"Служу украинскому народу", - так кратко подписал фотографию Беспалов.
