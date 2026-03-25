Богдана Беспалова мобилизовали: блогер показался в военной форме (фото)

10:41 25.03.2026 Ср
3 мин
После загадочного исчезновения и волны слухов он фактически раскрыл, что с ним произошло
aimg Иванна Пашкевич
Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов, который ранее загадочно исчез из публичного пространства, впервые дал понять, что его мобилизовали. Он показался в военной форме, чем фактически подтвердил, что его жизнь за последние месяцы кардинально изменилась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram обозревателя украинского шоу-бизнеса.

Что известно о мобилизации Беспалова

Беспалов перестал выходить на связь еще 24 января. С тех пор вокруг его исчезновения появилось немало слухов и предположений.

Ситуацию подогревала и репутация самого блогера, который неоднократно оказывался в центре скандалов из-за резких и иногда манипулятивных сплетен об украинских знаменитостях.

Лишь в начале марта он коротко вышел на связь и объяснил, что пока не может раскрывать всех деталей.

Тогда же Богдан сообщил, что пока не имеет полноценного доступа к соцсетям, поэтому его страницы ведут администраторы.

"Никогда не думал, что за один дом может так кардинально измениться жизнь, и все, что для тебя было комфортным, что тебя делало счастливым, приносило улыбку, деньги, эмоции - все это теряет всякий смысл. Ты попадаешь туда, где базовые вещи для жизни человека, это уже является большой радостью", - прокомментировал он.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Также обозреватель украинского шоу-биза опроверг самые распространенные сплетни, которые появились после его внезапного исчезновения.

В частности, он заверил, что не покидал территорию Украины, не находится в СИЗО и не является фигурантом уголовного производства.

"Много спекуляций, обсуждений, различных мнений появилось вокруг. Я понимаю, что от этой "загадочности" возникает еще больше вопросов. Я вас прошу дождаться, я обязательно вернусь. Сейчас такой период, когда надо немного подождать, к сожалению, не все от меня зависит. Сразу хочу отбросить все спекуляции - я не в СИЗО, не под следствием, не выезжал из Украины. У меня ограничен доступ к внешнему миру и к телефону", - отметил блогер.

Кроме этого, Беспалов сделал загадочное заявление о том, что к его исчезновению может быть причастен "конкретный человек", который якобы хотел отстранить его от работы и публичной деятельности.

В то же время он заверил, что этот период лишь заставил его переосмыслить собственную жизнь.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

"Когда конкретный человек, который пытается тебя отрезать от твоей деятельности, хотел сделать так, чтобы ты исчез навсегда, просто исчез, а сделал только к лучшему, потому что ты переосмысливаешь все, перезагружаешься и понимаешь, в каком направлении развиваться, что делать и как улучшать себя и свои знания", - подытожил блогер-сплетник.

Теперь же появление Богдана в военной форме фактически дало ответ на главный вопрос, который волновал его подписчиков последние месяцы.

Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)

"Служу украинскому народу", - так кратко подписал фотографию Беспалов.

