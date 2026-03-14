Победитель "МастерШеф-16" мобилизовался в ВСУ: "Не моя стихия, но я здесь"

15:09 14.03.2026 Сб
2 мин
Александр Зубко показался в военной форме и рассказал об изменениях в жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Александр Зубко (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Победитель 16 сезона "МастерШеф" Александр Зубко признался, куда исчез после шоу. Как выяснилось, жизнь кулинара претерпела кардинальные изменения - он вступил в ряды ВСУ.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Александра.

Что известно о мобилизации победителя "МастерШеф-16"

Зубков вышел на связь, опубликовав фото в форме. В заметке он объяснил, что отныне является военнослужащим.

"Друзья, пришло время рассказать, где я пропал. После финала Мастер Шеф, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я стал в ряды ВСУ", - написал он.

Александр уже прошел военные учения. По его словам, это был совершенно новый опыт.

"Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", - отметил он.

Напоследок теперь уже военный поблагодарил за поддержку своих сторонников.

"Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - сказал он.

Звезда "МастерШеф" присоединился к ВСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

Как отреагировали в сети

Подписчики и коллеги пожелали Александру сил и вдохновения в новом этапе жизни.

  • "Немножко не так представляла ваш путь".
  • "Ого. Сколько у тебя поворотов в жизни. Этап за этапом. Желаю стойкости и сил на каждый из них".
  • "Поддерживаю на любом пути".
  • "Саша, береги себя, пусть все будет хорошо".
  • "Саша, вы наш винницкий герой, берегите себя".
  • "Спасибо за защиту! Желаю сохранить ваш невероятный кулинарный талант".

Что известно об Александре Зубко

Победитель "МастерШеф" родом из небольшого села возле Винницы. С детства он помогал родителям на кухне, где и открыл в себе любовь к кулинарии.

Впоследствии его увлечением стало кондитерское дело. До участия в телешоу он готовил торты на заказ.

После победы в проекте кулинар также получил возможность пройти практику в ресторане Эктора Хименеса-Браво. Кроме того, мечтал открыть собственную кондитерскую.

Александр Зубко стал военным (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)

