Победитель "МастерШеф-16" мобилизовался в ВСУ: "Не моя стихия, но я здесь"
Победитель 16 сезона "МастерШеф" Александр Зубко признался, куда исчез после шоу. Как выяснилось, жизнь кулинара претерпела кардинальные изменения - он вступил в ряды ВСУ.
Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Александра.
Что известно о мобилизации победителя "МастерШеф-16"
Зубков вышел на связь, опубликовав фото в форме. В заметке он объяснил, что отныне является военнослужащим.
"Друзья, пришло время рассказать, где я пропал. После финала Мастер Шеф, который вы видели на телеэкранах, в моей жизни произошли большие изменения. Я стал в ряды ВСУ", - написал он.
Александр уже прошел военные учения. По его словам, это был совершенно новый опыт.
"Много сложного, много поучительного и очень много того, с чем я никогда раньше не сталкивался. Это совсем не моя стихия, но несмотря на все я здесь", - отметил он.
Напоследок теперь уже военный поблагодарил за поддержку своих сторонников.
"Спасибо каждому, кто все время писал за поддержку. Она очень важна. Слава Украине!" - сказал он.
Звезда "МастерШеф" присоединился к ВСУ (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)
Как отреагировали в сети
Подписчики и коллеги пожелали Александру сил и вдохновения в новом этапе жизни.
- "Немножко не так представляла ваш путь".
- "Ого. Сколько у тебя поворотов в жизни. Этап за этапом. Желаю стойкости и сил на каждый из них".
- "Поддерживаю на любом пути".
- "Саша, береги себя, пусть все будет хорошо".
- "Саша, вы наш винницкий герой, берегите себя".
- "Спасибо за защиту! Желаю сохранить ваш невероятный кулинарный талант".
Что известно об Александре Зубко
Победитель "МастерШеф" родом из небольшого села возле Винницы. С детства он помогал родителям на кухне, где и открыл в себе любовь к кулинарии.
Впоследствии его увлечением стало кондитерское дело. До участия в телешоу он готовил торты на заказ.
После победы в проекте кулинар также получил возможность пройти практику в ресторане Эктора Хименеса-Браво. Кроме того, мечтал открыть собственную кондитерскую.
Александр Зубко стал военным (фото: instagram.com/oleksandr_zubko_)