Богдана Беспалова мобілізували: блогер показався у військовій формі (фото)

Що відомо про мобілізацію Беспалова

Беспалов перестав виходити на зв’язок ще 24 січня. Відтоді навколо його зникнення з’явилося чимало чуток і припущень.

Ситуацію підігрівала і репутація самого блогера, який неодноразово опинявся в центрі скандалів через різкі та подекуди маніпулятивні плітки про українських знаменитостей.

Лише на початку березня він коротко вийшов на зв’язок і пояснив, що поки не може розкривати всіх деталей.

Тоді ж Богдан повідомив, що наразі не має повноцінного доступу до соцмереж, тому його сторінки ведуть адміністратори.

"Ніколи не думав, що за одну дому може так кардинально змінитися життя, і все, що для тебе було комфортним, що тебе робило щасливим, приносило усмішку, гроші, емоції - все це втрачає будь-які сенси. Ти потрапляєш туди, де базові речі для життя людини, це вже є великою радістю", - прокоментував він.

Також оглядач українського шоу-бізу спростував найпоширеніші плітки, які з’явилися після його раптового зникнення.

Зокрема, він запевнив, що не залишав територію України, не перебуває в СІЗО і не є фігурантом кримінального провадження.

"Багато спекуляцій, обговорень, різних думок з'явилось навколо. Я розумію, що від цієї "загадковості" виникає ще більше запитань. Я вас прошу дочекатися, я обов'язково повернусь. Зараз такий період, коли треба трішки почекати, на жаль, не все від мене залежить. Одразу хочу відкинути всі спекуляції - я не в СІЗО, не під слідством, не виїжджав з України. У мене обмежений доступ до зовнішнього світу і до телефону", - зазначив блогер.

Окрім цього, Беспалов зробив загадкову заяву про те, що до його зникнення може бути причетна "конкретна людина", яка нібито хотіла усунути його від роботи та публічної діяльності.

Водночас він запевнив, що цей період лише змусив його переосмислити власне життя.

"Коли конкретна людина, яка намагається тебе відрізати від твоєї діяльності, хотіла зробити так, щоб ти зник назавжди, просто зник, а зробила тільки на краще, бо ти переосмислюєш все, перезавантажуєшся і розумієш, в якому напрямку розвиватися, що робити і як покращувати себе і свої знання", - підсумував блогер-пліткар.

Тепер же поява Богдана у військовій формі фактично дала відповідь на головне питання, яке хвилювало його підписників останні місяці.

"Служу Українському народові", - коротко підписав світлину Беспалов.