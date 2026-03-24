DZIDZIO сообщил о службе 21-летней племянницы в ВСУ: "Наша семейная гордость"
Украинский певец DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые рассказал, что его 21-летняя племянница Виктория Хома присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Viva!
По словам артиста, девушка самостоятельно приняла решение присоединиться к армии и сделала этот шаг без давления или поддержки со стороны влиятельных знакомых.
Как рассказал исполнитель, Виктория является дочерью его сестры Олеси.
Она добровольно подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из бригад ВСУ.
Артист отметил, что очень гордится племянницей и считает ее примером силы характера, целеустремленности и самостоятельности.
Он особо подчеркнул, что Виктория прокладывает свой путь собственными усилиями.
"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит", - поделился исполнитель.
Племянница Михаила Хомы (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)
"Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она - наша семейная гордость", - добавил он.
Также певец отметил, что постоянно поддерживает контакт с племянницей.
По его словам, несмотря на службу, они остаются близкими, а Виктория иногда обращается к нему за советом или поддержкой.
В то же время никаких подробностей о месте ее службы или конкретных обстоятельствах артист не озвучил.
Такая сдержанность, говорит Михаил, связана исключительно с вопросами безопасности.
