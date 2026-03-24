ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

DZIDZIO сообщил о службе 21-летней племянницы в ВСУ: "Наша семейная гордость"

14:08 24.03.2026 Вт
2 мин
Девушка самостоятельно приняла решение присоединиться к армии
aimg Иванна Пашкевич
DZIDZIO рассказал о службе своей племянницы в ВСУ (коллаж РБК-Украина)

Украинский певец DZIDZIO, настоящее имя которого Михаил Хома, впервые рассказал, что его 21-летняя племянница Виктория Хома присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Viva!

По словам артиста, девушка самостоятельно приняла решение присоединиться к армии и сделала этот шаг без давления или поддержки со стороны влиятельных знакомых.

Как рассказал исполнитель, Виктория является дочерью его сестры Олеси.

Она добровольно подписала контракт и сейчас проходит службу в одной из бригад ВСУ.

Артист отметил, что очень гордится племянницей и считает ее примером силы характера, целеустремленности и самостоятельности.

Он особо подчеркнул, что Виктория прокладывает свой путь собственными усилиями.

"Это ее сознательный выбор. Я очень горжусь Викторией, потому что она настойчивая, талантливая и хотела что-то делать. Племянница пошла добровольцем, подписала контракт и сейчас служит в бригаде. Очень приятно, когда она звонит", - поделился исполнитель.

Племянница Михаила Хомы (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)

"Виктория все сама делала, без всяких звонков, никто ей не помогал. Для меня это ключевое, потому что человек может только сам себе помочь. И когда она борется за свой путь, я в это верю, потому что это правдиво. Она - наша семейная гордость", - добавил он.

Также певец отметил, что постоянно поддерживает контакт с племянницей.

Племянница Михаила Хомы (фото: facebook.com/33OMBr)

По его словам, несмотря на службу, они остаются близкими, а Виктория иногда обращается к нему за советом или поддержкой.

В то же время никаких подробностей о месте ее службы или конкретных обстоятельствах артист не озвучил.

Такая сдержанность, говорит Михаил, связана исключительно с вопросами безопасности.

Племянница Михаила Хомы (фото: instagram.com/khoma_viktoriia)

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
DZIDZIO Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине
Новости
Аналитика
