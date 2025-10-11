ua en ru
Блискучий камбек: як Маліновський забив дубль за збірну після серйозної травми

Субота 11 жовтня 2025 11:08
UA EN RU
Блискучий камбек: як Маліновський забив дубль за збірну після серйозної травми збірна України з футболу (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський став ключовим гравцем у матчі відбору на ЧС-2026 проти Ісландії, оформивши дубль.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Феєричне повернення Маліновського

За результатами голосування Руслан Маліновський отримав приз "Лев Матчу", зібравши 76% голосів уболівальників національної команди.

Для 31-річного півзахисника матч проти Ісландії став 46-м у стартовому складі збірної. Особливої ваги цій грі додає факт, що це був його перший вихід в основі за "синьо-жовтих" за півтора року.

Востаннє Маліновський з'являвся у стартовому складі ще 7 червня 2024 року в товариському поєдинку проти Польщі перед Євро-2024.

Маліновський блискавично розпочав гру, відкривши рахунок на 14-й хвилині, коли успішно замкнув простріл низом від Віталія Миколенка.

А вже в компенсований час до першого тайму він оформив дубль, пробивши дальнім ударом з правої ноги.

Ці голи стали восьмим та дев'ятим у його кар'єрі за національну команду, що дозволило йому зрівнятися у списку найкращих бомбардирів збірної з Андрієм Воробеєм та Андрієм Гусіним, ділячи 12-те місце.

Внесок у перемогу та слова Реброва

Крім двох забитих м'ячів, півзахисник "Дженоа" продемонстрував високий рівень активності та користі в інших аспектах гри. У його активі - одне перехоплення, три відбори м'яча та чотири виграні верхові єдиноборства.

Незважаючи на те, що після перерви Україна втратила перевагу в два м'ячі (3:3), підопічні Сергія Реброва зуміли відзначитися ще двічі наприкінці матчу, здобувши першу перемогу у поточному відборі з рахунком 5:3.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров після гри високо оцінив роль Маліновського.

"Руслан - це гравець, який у будь-якому стані приїжджає та дає максимум. Я знаю його можливості, ми його завжди викликаємо і він нам допоміг сьогодні. Такі гравці, як Маліновський, [Андрій] Ярмоленко чи [Тарас] Степаненко, - вони були і є дуже важливими для команди", - зазначив тренер.

"Дуже щасливий, що повернувся"

Сам Маліновський, коментуючи своє повернення та перемогу, порівняв цей матч із попереднім поєдинком проти Ісландії у відборі на ЧС-2018, який українці тоді програли 0:2.

"Головне - це перемога. Я пам'ятаю матч у 2017 році тут, ми багато володіли м'ячем, били по воротах, але рахунок був іншим, у підсумку 0:2 програли. Цього разу була важка гра. Дуже щасливий, що повернувся, забив м'яч, що перемогли", - зазначив півзахисник.

Маліновський пропустив майже рік у збірній через травму, і його повернення до складу, викликаного Сергієм Ребровим на жовтневі матчі, стало дійсно важливою подією, як для гравця, так і для вболівальників

Нагадаємо, що Україна розпочала кваліфікацію на мундіаль-2026 з поразки від збірної Франції (0:2) та нічиєї з Азербайджаном (1:1).

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у понеділок, 13 жовтня, приймаючи Азербайджан у номінально домашній зустрічі в польському Кракові. Початок гри о 21:45 за київським часом.

