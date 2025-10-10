ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Зинченко впервые рассказал о травме: почему пропустит матчи за сборную

Пятница 10 октября 2025 13:43
UA EN RU
Зинченко впервые рассказал о травме: почему пропустит матчи за сборную Александр Зинченко (фото: Getyy Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Один из лидеров национальной сборной Украины, игрок "Ноттингем Форест" Александр Зинченко, не сможет помочь команде в поединках квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии и Азербайджана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-кагал ВЗБИРНА.

Двойная травма и сроки восстановления

Александр Зинченко рассказал, что получил не одно, а сразу два повреждения во время игры за свой клуб.

В то же время он успокоил болельщиков, отметив, что травмы не являются серьезными. Игрок надеется вернуться к тренировочному процессу уже в ближайшее время.

"Я получил две травмы в одной игре, но, к счастью, они несерьезные. Надеюсь уже на следующей неделе вернуться к тренировкам с командой и готовиться к следующим матчам. Жаль, что травма случилась в такой момент - очень хотел помочь сборной в октябрьских играх", - заявил футболист.

Какие матчи пропустит сборная без Зинченко

Отсутствие лидера команды станет вызовом для тренерского штаба Сергея Реброва. Сборная Украины проведет два решающих поединка в рамках отбора на Мундиаль:

  • 10 октября - выездной матч против Исландии
  • 13 октября - номинально домашняя игра против Азербайджана, которая состоится в Польше

Сейчас украинская команда занимает третье место в своей отборочной группе D, имея в активе одно очко.

Впереди идут Франция (6 очков) и Исландия (3 очка). Прямую путевку на чемпионат мира получит только победитель группы, а команда, которая займет второе место, будет соревноваться в раунде плей-офф.

Ранее мы приводили слова главного тренера "сине-желтых" Реброва перед матчем с Исландией.

Также читайте, кто фаворит матча Украина - Исландия в отборе на ЧМ-2026.

Кроме того, узнайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Зинченко Чемпионат мира Сборная Украины Футбол
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит