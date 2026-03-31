Азия готовится к собственному "Евровидению": EBU назвал дату первого шоу

Европейский вещательный союз (EBU) официально сообщил о запуске нового международного музыкального проекта - "Евровидение: Азия". Первый гранд-финал азиатской версии конкурса запланирован на 14 ноября 2026 года и пройдет в Бангкоке, столице Таиланда.

Что известно о "Евровидении" в Азии

По замыслу создателей, новый формат во многом будет похож на классическое "Евровидение".

"Азия, ты готова? Самый знаменитый музыкальный конкурс мира приезжает в Азию, и он станет громче, ярче и масштабнее, чем когда-либо. От национальных отборочных шоу по всей Азии до прямой трансляции гранд-финала в Бангкоке, полного света, звука и безудержной энергии - именно здесь объединяется весь регион", - объявили в EBU.

Речь идет о первой большой попытке расширить бренд "Евровидения" за пределы Европы.

Участие в новом конкурсе будут принимать государства Азиатско-Тихоокеанского региона, которые будут делегировать своих исполнителей с авторскими композициями.

Как и в европейской версии, представителей будут определять через национальные отборы. Победителя же будут выбирать по смешанной системе голосования: 50% голосов жюри и 50% зрительского голосования.

Организаторы отмечают, что главная идея нового конкурса - не только музыкальное соперничество, но и культурное сближение стран региона.

Гранд-финал в Бангкоке планируют провести в формате масштабного телешоу с прямой трансляцией, а зрители из других стран мира смогут посмотреть выступления на официальном YouTube-канале "Евровидения".

"В 2026 году "Евровидение: Азия" объединит артистов и зрителей со всего региона, чтобы отпраздновать оригинальную поп-музыку, творчество и смелые живые выступления. Каждая страна-участница проведет собственное национальное отборочное шоу. Каждый артист представит свой музыкальный стиль. Каждый голос будет иметь значение. Это больше, чем просто шоу. Это движение. Объединенные музыкой. По всей Азии", - отметили организаторы.

По состоянию на март 2026 года участие в дебютном конкурсе уже подтвердили 10 стран. Среди них:

Южная Корея

Таиланд

Филиппины

Вьетнам

Малайзия

Камбоджа

Лаос

Бангладеш

Непал

Бутан

Ожидается, что со временем к ним могут присоединиться и другие государства региона.

Сама идея азиатской версии "Евровидения" появилась не сегодня. Впервые о таком формате заговорили еще в 2008 году, когда EBU лишь обозначил возможность создания подобного конкурса в Азии под другим названием.

Новый импульс проект получил в 2016 году, когда над его разработкой начали работать австралийский вещатель SBS и продакшн-компания Blink TV.

Тогда первый конкурс хотели провести уже в 2017-м, однако реализацию не раз откладывали из-за ряда организационных и политических причин.

Позже проект фактически поставили на паузу до 2021 года. После этого работа возобновилась уже на новом этапе, когда права передали компании Voxovation, которая занимается адаптацией формата "Евровидения" для разных регионов мира.

В течение 2025-2026 годов подготовка к запуску активизировалась, а в марте 2026-го организаторы наконец представили официальный анонс с конкретной датой проведения и городом, который примет первый конкурс.