"В эту девушку я верю". Христина Соловий призналась, за кого болела на Нацотборе

Вторник 17 февраля 2026 19:32
UA EN RU
"В эту девушку я верю". Христина Соловий призналась, за кого болела на Нацотборе Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Певица Христина Соловий сделала откровенное признание о Нацотборе на "Евровидение-2026". Она рассказала, за кого болела на конкурсе и почему уже несколько раз отказывается от участия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом артистка сказала в интервью YouTube-проекту "Наодинці з Гламуром".

Почему Соловий отказалась от Нацотбора

Певица призналась, что уже в третий раз отказалась от участия в Нацотборе на "Евровидение". На это есть уважительная причина.

"Я в этом году уже в третий или в четвертый раз отказалась, потому что понимаю, что моя работа над альбомом в стиле украинских 90-х гораздо важнее, чем "Евровидение". Это я сама для себя решила. Возможно, для кого-то это по-другому совсем выглядит и звучит", - поделилась она.

Впрочем, это не помешало ей наблюдать за претендентами нынешнего отбора. Здесь выбор звезды был однозначным.

За кого болела Соловий

Больше всего певицу поразила участница, которая имеет особую искренность и подлинность. Это победительница Нацотбора LELÉKA.

"Я не могу ничего сказать там обо всех участниках, потому что со всеми незнакома. С некоторыми удавалось, конечно, пересекаться в жизни. Но в эту девушку я верю", - сказала Хрисина.

"Даже если она не займет какого-то почетного места, я очень рада, что Украина ее открыла, потому что она работает с народной песней. И для меня это очень близко, потому что я тоже начинала свой музыкальный путь именно с этих глубин", - добавила она.

&quot;В эту девушку я верю&quot;. Христина Соловий призналась, за кого болела на НацотбореХристина Соловий о Нацотборе (фото: instagram.com/soloviyka)

Что известно о LELÉKA

Певица, настоящее имя которой Виктория Корникова, родом из Донецкой области, а последние 10 лет проживает в Германии.

Она одержала победу в национальном отборе на "Евровидение-2026" по результатам оценок жюри и зрителей, которые отдали ей максимальное количество баллов.

LELÉKA представит Украину на песенном конкурсе в Вене с песней "Ridnym", которая рассказывает о неразрывной связи с близкими людьми, внутренней силе и надежде.

