Азія готується до власного "Євробачення": EBU назвав дату першого шоу

Європейська мовна спілка (EBU) офіційно повідомила про запуск нового міжнародного музичного проєкту - "Євробачення: Азія". Перший гранд-фінал азійської версії конкурсу запланований на 14 листопада 2026 року і пройде в Бангкоку, столиці Таїланду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу конкурсу.

Що відомо про "Євробачення" в Азії

За задумом творців, новий формат багато в чому буде схожим на класичне "Євробачення".

"Азія, ти готова? Найзнаменитіший музичний конкурс світу приїжджає до Азії, і він стане гучнішим, яскравішим та масштабнішим, ніж будь-коли. Від національних відбіркових шоу по всій Азії до прямої трансляції гранд-фіналу в Бангкоку, сповненого світла, звуку та нестримної енергії – саме тут об’єднується весь регіон", - оголосили у EBU.

Йдеться про першу велику спробу розширити бренд "Євробачення" за межі Європи.

Участь у новому конкурсі братимуть держави Азійсько-Тихоокеанського регіону, які делегуватимуть своїх виконавців з авторськими композиціями.

Як і в європейській версії, представників визначатимуть через національні відбори. Переможця ж обиратимуть за змішаною системою голосування: 50% голосів журі та 50% глядацького голосування.

Організатори наголошують, що головна ідея нового конкурсу - не лише музичне суперництво, а й культурне зближення країн регіону.

Гранд-фінал у Бангкоку планують провести у форматі масштабного телешоу з прямою трансляцією, а глядачі з інших країн світу зможуть подивитися виступи на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

"У 2026 році "Євробачення: Азія" об’єднає артистів та глядачів з усього регіону, щоб відсвяткувати оригінальну поп-музику, творчість та сміливі живі виступи. Кожна країна-учасниця проведе власне національне відбіркове шоу. Кожен артист представить свій музичний стиль. Кожен голос матиме значення. Це більше, ніж просто шоу. Це рух. Об’єднані музикою. По всій Азії", - зазначили організатори.

Станом на березень 2026 року участь у дебютному конкурсі вже підтвердили 10 країн. Серед них:

Південна Корея

Таїланд

Філіппіни

В'єтнам

Малайзія

Камбоджа

Лаос

Бангладеш

Непал

Бутан

Очікується, що згодом до них можуть приєднатися й інші держави регіону.

Сама ідея азійської версії "Євробачення" з’явилася не сьогодні. Уперше про такий формат заговорили ще у 2008 році, коли EBU лише окреслив можливість створення подібного конкурсу в Азії під іншою назвою.

Новий імпульс проєкт отримав у 2016 році, коли над його розробкою почали працювати австралійський мовник SBS та продакшн-компанія Blink TV.

Тоді перший конкурс хотіли провести вже у 2017-му, однак реалізацію не раз відкладали через низку організаційних і політичних причин.

Пізніше проєкт фактично поставили на паузу до 2021 року. Після цього робота відновилася вже на новому етапі, коли права передали компанії Voxovation, яка займається адаптацією формату "Євробачення" для різних регіонів світу.

Упродовж 2025-2026 років підготовка до запуску активізувалася, а в березні 2026-го організатори нарешті представили офіційний анонс із конкретною датою проведення та містом, яке прийме перший конкурс.