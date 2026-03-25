15:21 25.03.2026 Ср
3 мин
Представительница Украины рассказала, как проходит подготовка к песенному конкурсу
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Суммы огромные". LELÉKA удивила признанием о расходах на "Евровидение-2026" LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

Украинская певица LELÉKA, которая уже в мае представит Украину на "Евровидении-2026" в Вене с песней Ridnym, ошеломила деталями подготовки к конкурсу. Как выяснилось, на данный момент у артистки нет сформированного бюджета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий певицы YouTube-проекту "Наодинці з Гламуром".

Что сказала LELÉKA на "Евровидение"

По словам артистки, подготовка номера все еще находится на начальном этапе, в частности в финансовом плане.

"На сегодня я могу сказать, что расходов нет. Нам еще нечего тратить. Мы формируем бюджет, собираем все идеи", - призналась она.

Представительница от Украины поделилась, что на данном этапе подготовки ее команда работает на волонтерских началах.

"Все люди работают сейчас на волонтерских началах и надеются, что их работа будет оплачена", - рассказала она.

LELÉKA призналась, что масштабы расходов на участие в "Евровидении" стали для нее неожиданностью.

"Мы собираемся искать спонсоров. Суммы огромные. Все на "Евровидении" стоит много. Я не могла представить, что это такие суммы и их надо самостоятельно находить", - сказала она.

LELÉKA о подготовке к "Евровидению" (фото: instagram.com/eurovision)

Впрочем, артистка сохраняет позитивный настрой относительно предстоящего участия.

"Это добавляет драйва тоже и рискованности в этом всем деле", - добавила она.

В то же время LELÉKA призналась, что будет делать, если не найдет деньги на конкурс.

"Тогда будем, как некоторые из финалистов прошлого года или позапрошлых лет, которые до сих пор выплачивают долги. То есть я очень надеюсь, что у нас этого не будет", - подчеркнула она.

Певица подчеркнула, что планирует стремится как можно более недостойно представить Украину.

"Я верю, что сейчас это не о какой-то моей творческой реализации. Мы хотим сделать все как можно достойнее, как можно красивее, как можно ярче представить Украину и что мы обязательно найдем на это средства", - добавила она.

LELÉKA о расходах на "Евровидение" (скриншот из видео)

Что известно о LELÉKA

Это украинская певица, композитор и аранжировщица. Настоящее имя - Виктория Корникова.

После первого развода сменила фамилию на название своей группы Лелека. Как известно, коллектив сформировался в Берлине в 2016 году. В своем творчестве он сочетает украинский фольклор и джаз.

Родилась певица 10 ноября 1990 года в городе Першотравенск Донецкой области (ныне - Шахтерское).

По результатам Нацотбора она получила самую высокую оценку от жюри и зрителей, поэтому представит Украину на конкурсе.

