Шевченко не позволяет Реброву уйти: останется ли тренер в сборной Украины?

Вторник 23 сентября 2025 14:53
UA EN RU
Шевченко не позволяет Реброву уйти: останется ли тренер в сборной Украины? Сергей Реброве (фото: uaf.ua)
Автор: Екатерина Урсатий

Греческий Панатинаикос продолжает интересоваться Сергеем Ребровым для должности главного тренера, однако украинский специалист остается со сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт SDNA.

Панатинаикос делает ставку на Реброва

Греческий клуб заинтересован в назначении Сергея Реброва на пост главного тренера.

Однако пока украинский специалист остается с национальной командой, а его уход блокирует сам президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Ребров сам не хочет покидать сборную посреди квалификации на чемпионат мира-2026. Шевченко отметил, что пока он на посту президента УАФ, Ребров продолжит возглавлять команду до завершения отборочного цикла.

Сложная ситуация для сборной Украины

Сборная Украины стартовала в квалификации неудачно - поражение от Франции и ничья с Азербайджаном оставили команду на третьем месте с одним очком после двух туров.

Следующие матчи запланированы на 10 и 13 октября - против Исландии на выезде и дома против Азербайджана.

Переходное решение в Панатинаикосе

Панатинаикос временно возглавляет Христос Контис после ничьей с Олимпиакосом (1:1).

Клуб продолжает искать стабильного тренера из-за рубежа, но главным кандидатом остается Ребров, который оставил след в Ференцвароше и киевском Динамо.

Роль Реброва в Украине

Кроме тренерской работы, 51-летний Ребров является вице-президентом УАФ и отвечает за все уровни национальной сборной от U17 и старше.

Его преданность команде делает увольнение маловероятным до середины октября, а Шевченко активно отстаивает позицию наставника национальной сборной.

Ранее мы писали, как футбольные фанаты атаковали соцсети Реброва после игры с Азербайджаном.

Также читайте, что сказал главный тренер после неудачного матча в отборе на ЧМ-2025.

Андрей Шевченко Сергей Ребров Футбол
