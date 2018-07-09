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Інтерв'ю

Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 120

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 18:45
Фото: повінь в Японії (gettyimages.com)
Фото: повінь в Японії (gettyimages.com)

В результаті повені в Японії 80 чоловік числяться зниклими безвісти

В Японії кількість жертв злив збільшилась до 120, ще 80 осіб числяться зниклими безвісти. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на заяви влади.

Згідно з інформацією агентства, кількість загиблих в 12 префектурах Японії стала найбільшою з 1982 року.

Повідомляється, що злива в більшості регіонів країни припинилась в четвер, 5 липня, однак синоптики Японії попереджають про небезпеку зсувів. На даний момент в евакуаційних центрах в 15 префектурах країни знаходяться 12 тис. осіб.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе повідомив, що число рятувальників і правоохоронців, які направляються в затоплені регіони, збільшилось до 73 тис. осіб. Також він зазначив, що всім постраждалим муніципалітетам буде надана фінансова допомога.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення. 

 

Повінь у Японії: кількість жертв перевищила 100 Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 89 людей
Теги публікації: Японія, наводнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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