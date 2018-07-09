Повінь в Японії: кількість жертв зросла до 120

В результаті повені в Японії 80 чоловік числяться зниклими безвісти

В Японії кількість жертв злив збільшилась до 120, ще 80 осіб числяться зниклими безвісти. Про це повідомляє Kyodo з посиланням на заяви влади.

Згідно з інформацією агентства, кількість загиблих в 12 префектурах Японії стала найбільшою з 1982 року.

Повідомляється, що злива в більшості регіонів країни припинилась в четвер, 5 липня, однак синоптики Японії попереджають про небезпеку зсувів. На даний момент в евакуаційних центрах в 15 префектурах країни знаходяться 12 тис. осіб.

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе повідомив, що число рятувальників і правоохоронців, які направляються в затоплені регіони, збільшилось до 73 тис. осіб. Також він зазначив, що всім постраждалим муніципалітетам буде надана фінансова допомога.

Нагадаємо, 7 липня на захід Японії обрушився тайфун, після чого пройшли проливні дощі, які спричинили повені та зсуви. Відомо про пошкодження майже 270 тис. будівель, в країні припинено залізничне сполучення.