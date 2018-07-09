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Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон пішов у відставку

НовиниПолітика    09.07.2018 - 17:02
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Раніше британський міністр у справах Brexit Девід Девіс подав у відставку

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пішов у відставку. Про це повідомляє The Guardian.

"Сьогодні вдень прем'єр-міністр прийняла відставку Бориса Джонсона з посади міністра закордонних справ. Його заміна буде оголошена найближчим часом. Прем'єр-міністр дякує Джонсону за його роботу", - повідомив прес-секретар Даунінг-стріт.

Про відставку Джонсона стало відомо за півгодини до звернення прем'єра Терези Мей до членів парламенту. Вона мала повідомити про план виходу Британії з ЄС, яким багато хто залишився незадоволений.

Джонсон займав пост глави МЗС Великої Британії з 13 липня 2016 в уряді Мей. До цього був мером Лондона.

Відставка Джонсона послідувала за відставкою міністрів Девіда Девіса і Стіва Бейкера.

7 липня The Times повідомляло, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей пригрозила звільнити Джонсона та інших міністрів, якщо вони відмовляться прийняти її план по виходу з Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр з питань виходу Великобританії з ЄС Девід Девіс подав у відставку.

Згодом прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей призначила Домініка Рааба новим міністром з питань виходу країни з Європейського союзу.

Зазначимо, 44-річний британський юрист і політик Рааб є прихильником виходу країни з Європейського союзу. До цього з січня обіймав посаду міністра з питань житлового будівництва та планування. Також в уряді консерваторів обіймав посаду міністра у справах судів і правосуддя.

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Теги публікації: Великобритания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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