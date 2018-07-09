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Порятунок дітей у Таїланді: подробиці

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 17:05
Фото: порятунок дітей у Таїланді (twitter.com/Ezequiel Aguilar)
Фото: порятунок дітей у Таїланді (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Група підлітків була заблокована в підземній печері під час екскурсії

Порятунок дітей в Таїланді із затопленої печери триває вже другий день. Як підлітки опинилися в пастці, скільком вже вдалося вибратися, а також всі подробиці рятувальної операції - в матеріалі РБК-Україна.

Пошуки потрапила футбольної команди тривали 9 днів

23 червня підліткова футбольна команда з тренером вирушили на екскурсію до печерного комплексу на півночі Таїланду. Через сильну зливу в печері Кхао Луанг стала різко прибувати вода, і група була змушена піти вглиб на 4 кілометра, була відрізана від входу.

дитяча футбольна команда була заблокована в печері з 23 червня Фото: дитяча футбольна команда була заблокована в печері з 23 червня (twitter.com/Ezequiel Aguilar)

Пошуки тривали 9 днів, і тільки 2 липня британським дайверам вдалося виявити зниклих. Всі 12 дітей у віці від 11-ти до 16 років та тренер були живі. Рятувальники змогли доставити заблокованим в кам'яній пастці їжу і необхідні медикаменти.

з печери вдалося відкачати частину водиФото: з печери вдалося відкачати частину води (EPA / THAINAVY)

Порятунок дітей в Таїланді: як проходить операція

Робота рятувальників ускладнюється тим, що в Таїланді настав сезон дощів. За заявою влади, дітей повинні звільнити з печери за 4 дні, через велику ймовірність випадання мусонних дощів, які можуть остаточно затопити вузькі проходи.

До порятунку дітей в Таїланді були залучені 13 іноземних дайверів і п'ять членів елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.

У перший день операції, 8 липня, вдалося витягнути з печери шістьох найбільш ослаблених хлопчиків.

Відкачати всю воду не вдалося, тому частину шляху дітям потрібно було йти пішки, а ще частину маршруту вони подолали в екіпіровці для підводного плавання в супроводі дайверів. На вертольоті підлітків доставили в лікарню за 70 км від місця події.

на вертольоті дітей доставляють в лікарнюФото: на вертольоті дітей доставляють до лікарні (twitter.com/nativejar)

Підготовка до наступного етапу операції тривала 10 годин. Роботи поновилися 9 липня. Вдалося евакуювати ще двох підлітків.

Відео: рятувальна операція (YouTube / News 4 Tucson KVOA-TV)

На даний момент рятувальні роботи йдуть з випередженням графіку: на виведення кожної дитини на поверхню йде майже вдвічі менше часу, ніж було заплановано. З чотирма дітьми в печері залишається їх тренер.

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Теги публікації: таиланд, дети, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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