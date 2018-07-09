У Таїланді призупинили рятувальну операцію з евакуації дітей з печери

У Таїланді сьогодні з печери звільнили восьмого підлітка

В Таїланді рятувальники на сьогодні завершили операцію, в рамках якої проходить евакуація заблокованих в затопленій печері дітей. Про це повідомляє CNN.

За офіційними даними, у другий день операції вдалося дістати ще четверо хлопчиків.

Повідомляється, що у звязку з нестачею кисню і складністю в пересуванні за один день можна врятувати не більше чотирьох дітей. Всю команду планують евакуювати до 11 липня, адже 11 числа в регіоні очікуються сильні дощі, які повністю затоплять печеру, де перебувають діти.

Нагадаємо, сьогодні з печери в Таїланді звільнили восьмого підлітка. Як відомо, 23 червня підліткова футбольна команда з тренером вирушили на екскурсію в печерний комплекс на півночі Таїланду. Через сильну зливу в печері Кхао Луанг почала різко прибувати вода, і група була змушена піти вглиб на 4 кілометри, опинившись відрізаними від входу.