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Інтерв'ю

У Таїланді призупинили рятувальну операцію з евакуації дітей з печери

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 17:23
Фото: рятувальна операція (twitter.com/nativejar)
Фото: рятувальна операція (twitter.com/nativejar)

У Таїланді сьогодні з печери звільнили восьмого підлітка

В Таїланді рятувальники на сьогодні завершили операцію, в рамках якої проходить евакуація заблокованих в затопленій печері дітей. Про це повідомляє CNN.

За офіційними даними, у другий день операції вдалося дістати ще четверо хлопчиків.

Повідомляється, що у звязку з нестачею кисню і складністю в пересуванні за один день можна врятувати не більше чотирьох дітей. Всю команду планують евакуювати до 11 липня, адже 11 числа в регіоні очікуються сильні дощі, які повністю затоплять печеру, де перебувають діти.

Нагадаємо, сьогодні з печери в Таїланді звільнили восьмого підлітка. Як відомо, 23 червня підліткова футбольна команда з тренером вирушили на екскурсію в печерний комплекс на півночі Таїланду. Через сильну зливу в печері Кхао Луанг почала різко прибувати вода, і група була змушена піти вглиб на 4 кілометри, опинившись відрізаними від входу.

Порятунок дітей у Таїланді: подробиці З печери в Таїланді врятували восьмого підлітка
Теги публікації: таиланд, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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