Юнкер анонсував нову фінансову допомогу Україні в 1 млрд євро

Єврокомісія запропонує нову фінансову підтримку, яка буде складати 1 млрд євро

Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер анонсував нову фінансову допомогу Україні в 1 млрд доларів. Про це він заявив на прес-конференції за підсумками саміту Україна-ЄС.

"Ми повинні покращити деякі деталі законодавства в наступні тижні. З того моменту, як я знаходився в офісі, я побачив ту фінансову допомогу і ті фінансові відносини... Торговий оборот зараз становить 11 млрд євро, і звичайно ми будемо пропонувати нову макроекономічну підтримку по відношенню до України", - заявив він.

За словами Юнкера, Єврокомісія запропонує нову фінансову підтримку, яка буде складати 1 млрд євро.

"Пізніше ми також запропонуємо фінансову підтримку Україні, яка буде складати 1 млрд євро", - сказав він.

У свою чергу президент України Петро Порошенко привітав рішення ЄС про надання Україні четвертої Програми макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

В ході виступу на прес-конференції Порошенко зазначив, що Україна прагнутиме укласти відповідний Меморандум про взаєморозуміння у вересні з метою отримання першого траншу восени 2018 року.

Нагадаємо, рішення Європейського союзу про виділення Україні 1 млрд євро позик макрофінансової допомоги сьогодні, 9 липня, що набуло чинності.