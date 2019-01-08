Іран звільнив українського моряка

Фото: Андрій Новічков (facebook.com/petroporoshenko)

Андрія Новічкова затримували за підозрою у вбивстві

Іранська влада звільнила українського моряка Андрія Новічкова, затриманого за підозрою у вбивстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook президента Петра Порошенка.

За його словами, Новічков на даний момент перебуває на території посольства України в Ірані.

"Це, мабуть, найщасливіше Різдво у житті хлопця і його сім'ї", - додав Порошенко.

Зазначимо, Новічков восени 2016 року став старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у нього стався конфлікт з одним із матросів. За словами українця, іранський матрос намагався вдарити Новічкова, після чого вистрибнув за борт. У лютому 2017 року його доставили в Іран, де вимагали зізнання у вбивстві матроса. Крім того, якийсь час йому загрожувала смертна кара, так справу перекваліфікували на умисне вбивство.

Пізніше з'явилася інформація, що Новічкова могли обміняти на затриманого за шпигунство на користь Ірану Алі Джедуея, який був затриманий у Харкові.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двох українських моряків з кораблів ARK TZE і ANUKET AMBER звільнено з полону.

До цього в Нігерії з піратського полону звільнили українця, який є членом екіпажу захопленого корабля Pomerania Sky.