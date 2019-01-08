Коридор затемнень: астролог предостергла про небезпеку 8 і 9 січня

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У ці дні Меркурій буде в напруженому аспекті з Марсом

З 7 січня почався так званий коридор затемнень. Як стверджують астрологи, цей період триватиме два тижні і завершиться 21 січня, коли буде місячне затемнення. Що очікувати від 8 і 9 січня, як ці дні вплинуть на життя українців, чого варто остерігатися - про це у своєму блозі у Instagram розповіла астролог Олена Молдованова.

Вона повідомляє, що у ці дні триває транзит Місяця по знаку Водолія. Це означає, що будуть продовжені тенденції понеділка, спрямовані на інтелектуальну роботу, спілкування з друзями і однодумцями.

"Можна планувати дружні зустрічі, обмін інформацією та новинами. Сприятливий час для проведення конференцій, тренінгів і семінарів. Добре для колективної роботи, вступу в гуртки, громади та клуби за інтересами", - пише Молодованова.

Вона додає, що 8 і 9 січня стануть корисним часом для інтелектуального штурму, генерування нових ідей, будь-якого креативу, а також для роботи в інтернеті, реклами і оголошень в соціальних мережах.

Однак, вона звертає увагу, що в ці дні планета комунікацій і мови - Меркурій - в напруженому аспекті з богом війни - Марсом.

"У дні, коли вони конфліктують, чимало проблем виникає через гарячковість, нервозність, грубіость, різкі висловлювання і прямолінійність. Будь-яка перешкода на шляху може викликати роздратування, злість і гнів. Легко нешкідливу комунікацію перетворити в конфлікт. А ми пам'ятаємо, що зараз перебуваємо в "коридорі затемнень", тому не дотримуючись правил, кожна сварка ризикує стати останньою", - зазначила астролог.

Вона відзначає, що в дні напруженого аспекту Меркурій/Марс на роботі створюється напружена ситуація, суєта, перенапруження. І, як правило, в ці дні дійсно навалюється багато додаткових обов'язків, збільшується обсяг роботи.

"Не виключені проблеми з документами, технікою, транспортом. Важливо вміти володіти собою і запастися терпінням, якщо щось не виходить з першого разу", - додала Молдованова.

Вона нагадала, що ввечері в середу, 9 січня , Місяць піде на пару годин в "холосту" зону. А саме з 18:53-21:42 (Київ). Після цієї зони він переходить в замріяні й сентиментальні Риби.

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