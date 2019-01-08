ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти

Фото: кандидати в президенти (колаж РБК-Україна)

ЦВК зареєструвала Капліна, Наливайченка, Скоцика та Садового кандидатами в президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) України сьогодні, 8 січня 2019 року, зареєструвала ще чотирьох кандидатів в президенти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ЦВК.

Як зазначається, кандидатами в президенти Центрвиборчком зареєстрував Сергія Капліна (нардеп, суб’єкт висування - політична партія "Соціал-демократична партія"), Валентина Наливайченка (екс-глава СБУ, суб’єкт висування - політична партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість";), Віталія Скоцика (безпартійний, самовисування), Андрія Садового (мер Львова, суб’єкт висування - політична партія "Об’єднання "Самопоміч").

Зазначимо, першим кандидатом в президенти, зареєстрованим ЦВК, був Ігор Шевченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія України відмовилася реєструвати правозахисника з Броварів Володимира Ратуша кандидатом на пост президента.

Як писало РБК-Україна, раніше ЦВК затвердила кошторис президентських і парламентських виборів - 2,354 і 1,949 млрд гривень відповідно.