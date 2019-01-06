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Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Lite » Стиль життя 06.01.2019 - 22:32
Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень
Фото: (pixabay.com/Free-Photos)

Цей період буде прекрасною можливістю розкритися в професійній сфері

Відомий астролог Наталя Анісімова розповіла, як зірки вплинуть на життя кожного знака Зодіаку в період з 7 по 13 січня. Вона розповіла, що майбутній тиждень допоможе розкритися в професійному аспекті, а взаємодія Венери з Марсом заведе нас на романтичний лад. Про це вона написала у своєму блозі Instagram.

"З сьогоднішнього дня ми з вами в коридорі затемнень на 2 тижні. Двері коридору вже відкрилися, ми в нього зайшли і пробудемо в ньому до місячного затемнення 21 січня. Тиждень почнеться Різдвом, а закінчиться Старим Новим роком. Звучить святково, будемо сподіватися, що також і пройде!" – почала вона свій прогноз.

Анісімова зазначила, що з бажаннями потрібно бути в цей період обережними, так як в залежності від їхніх намірів – вони обов'язково повернуться людині кармою.

"Добре все зважте, особливо якщо робите якісь ритуали. А можна святочні ворожіння? Можна. Як раз в цей час майбутнє може проявитися яскравіше, ніж в інші періоди. Методи можуть бути різні, не обов'язково йти в одній білій сорочці в покинуту лазню з дзеркалами і валянком", — додала астролог.

Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Колаж РБК-Україна

Астролог зазначила, що наступний тиждень буде позитивною в аспекті трудових відносин, допоможе розкрити свій професійний потенціал.

"загалом, тиждень навіть хороша для роботи (скучили?). Якщо у вас є плани, які можуть привести вас до результатів професійної темі, то на цьому тижні можете їх реалізувати. Єдине, затемнення завжди вмішують ще й наші минулі вчинки, включаючи й усі наші выкидоны з минулих життів. Звідси, результат не завжди прогнозований. Зараз може бути вельми ефективна робота в колективному просторі, а не поодинці. Масові заходи можуть закласти новий цикл розвитку кар'єри", — додала вона.

Наталя Анісімова також зазначила, що в цей період будь-які переживання з приводу любовного фронту полегшаться.

"Венера 7 січня переходить з напруженого знака Скорпіона в оптимістичний знак Стрільця. В області почуттів нам полегшає. Ну а взаємодія Венери з Марсом взагалі заведе нас на романтичний лад. Меркурій (контакти, мова, мислення) у цей час йде на з'єднання з Сатурном і воює з Марсом. З одного боку ми зараз конфліктні і непримиренні, але з іншого ми можемо дуже точно і швидко виділяти сенс. Рекомендую на цьому тижні користуватися мізками", — пише астролог.

Експерт також зазначила, що в поїздках можуть бути затримки і нестикування. На дорогах обстановка може бути більш аварійною, будьте обережніше.

Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Час діяти: астрологічний прогноз на тиждень

Скріншот публікації instagram.com/astrolog_anisimova

Нагадаємо, що раніше ми писали детальний гороскоп на весь січень.

До цього астролог розповіла про те, як правильно загадати бажання.

Раніше ми давали любовний гороскоп на січень 2019 року.

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