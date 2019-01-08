У Білому домі розглядають можливість введення НС, - Пенс

Фото: Майк Пенс (nbcnews.com)

Разом з тим адміністрація Трампа хотіла б розв'язувати проблему безпеки кордонів через Конгрес

Адвокати Білого дому розглядають можливість оголосити у Сполучених Штатах Америки надзвичайний стан, щоб профінансувати безпеку кордонів. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Зокрема, це пов'язано з тим, що переговори й часткове припинення роботи уряду затягнулось і триває з 22 грудня.

За словами Пенса, адвокати вивчили питання щодо введення надзвичайного стану, проте адміністрація хотіла б розв'язувати проблему безпеки кордонів через Конгрес.

"Те, що я знаю, що вони розглядають цей варіант, і президент думає над цим", - зазначив він.

Як писало РБК-Україна раніше, президент США Дональд Трамп може ввести режим надзвичайного стану для будівництва стіни з Мексикою. Він підкреслював, що це допоможе в обхід Конгресу отримати фінансування на будівництво стіни на кордоні США і Мексики.

Нагадаємо, на початку серпня американський лідер заявив, що будівництво стіни на кордоні з Мексикою вже почалося. Трамп підкреслював, що республіканці "хочуть сильні кордони і відсутність злочинності", у той час як демократи "виступають за відкриті кордони".

На думку Трампа, одна з головних причин, по якій США необхідно побудувати стіну на кордоні з Мексикою, - рекордне зростання кількості вбивств у 2017 році.