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Підсумки дня: 8 лютого

Новини » Інше    08.02.2019 - 18:05

Підсумки дня: 8 лютого

•Центральна виборча комісія (ЦВК) у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019

•Колишній президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною. Охорона йому надана за рішенням Путіна

•Росія не відправить своїх спостерігачів на вибори в Україні. У Росії заявили, що рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії БДІПЛ було "очікуваним"

•Сьогодні зранку, 8 лютого, пішов із життя радянський актор Сергій Юрський

•З'явилася інформація про те, що отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок" сталось у 2015 році в Болгарії. Ще одним потерпілим внаслідок отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новічок", якою отруїли родину Скрипалів, виявився бізнесмен із Болгарії

•Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик проведе перший добровільний захист титулу в бою з французом Дуду Енгумбу

•Російська журналістка в прямому ефірі пересварилася з учасниками передачі через перейменування вулиць в Україні

•Членство України в Євросоюзі і НАТО стало стратегічною метою, яку парламент закріпив у Конституції. Про те, навіщо знадобилося міняти Основний закон і як ці норми будуть реалізовані на практиці – в матеріалі РБК-Україна

•Синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про те, які погодні умови очікуються на найближчих вихідних і повідомила, коли очікується снігопад і дощі

 

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