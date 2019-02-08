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Визначився суперник Гвоздика у добровільному захисті титулу WBC

Новини » Спорт    08.02.2019 - 09:57
Визначився суперник Гвоздика у добровільному захисті титулу WBC
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Ним стане 37-річний француз Дуду Нгумбу

Чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (16-0, 13KO) проведе першу добровільний захист титулу в бою з французом Дуду Енгумбу (38-8, 14 KO). Про це повідомляється в Instagram українського боксера.

Як і очікувалося, поєдинок відбудеться 30 березня в Філадельфії (США). Вечір боксу пройде на 2300 Arena, яка розрахована на 1,300 осіб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vs Doudou Ngumbu #klimasmanagement #Ukraine #boxing

A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on

Це буде перший захист поясу для Гвоздика, який він завоював 1 грудня в бою з Адонісом Стівенсоном. 

Для 37-річного Енгумбу - перший титульний бій в кар'єрі. На професійному рингу французький боксер провів 46 боїв - 38 перемог (14 нокаутом) і 8 поразок.

Цікаво, що двічі Дуду бився в Україні. У березні 2013 року він переміг В'ячеслава Узєлкова, а восени 2015 поступився росіянину Умару Саламова.

Обов'язковим же претендентом на пояс Гвоздика є американець Маркус Браун (23-0, 16 КО) після переміги 19 січня над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Але WBC дозволила українцю спочатку провести добровільний захист.

Нагадаємо, раніше Олександр Гвоздик почав тренувальний табір перед першим захистом свого пояса.

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Новини України бойОлександр ГвоздикБокс
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