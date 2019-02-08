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Помер відомий радянський актор Юрський

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 08:47
Помер відомий радянський актор Юрський
Фото: Сергій Юрський (ТАСС)

Юрський пішов із життя у 83 роки

Сьогодні зранку, 8 лютого, пішов із життя радянський актор Сергій Юрський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Цю інформацію підтвердили в театрі ім. Моссовета. Причина смерті поки невідома.

"Але більше нічого не знаю, зараз ще тільки їду в театр. Помер сьогодні рано вранці", - сказала керівник прес-служби Тетяна Горіна.

Юрський працював у Великому драматичному театрі імені Горького, в театрі ім. Моссовета. Він знявся в більш ніж 40 фільмах, серед яких "Республіка ШКІД", "Золоте теля", "Король-олень", "Місце зустрічі змінити не можна", "Не бійся, я з тобою" і "Любов і голуби".

У 1955 році Юрський вступив на акторський факультет Ленінградського театрального інституту імені О.М. Островського на курс Леоніда Макарьева. Через два роки він був запрошений в Великий драматичний театр імені Товстоногова.

У 1967 році Юрському надали  звання заслуженого артиста РРФСР, а рівно через 20 років - народного артиста РРФСР. В 2011 році став лауреатом премії "Зірка театрала".

Раніше повідомлялося, що 31 січня померла 86-річна російська актриса Валентина Березуцька, яка більшості була відома за роллю у фільмі "Операція И". 

Як писав Styler, 1 лютого помер легендарний телеведучий і диктор Центрального телебачення СРСР Євген Суслов, йому був 81 рік.

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