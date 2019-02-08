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Януковича на території РФ охороняють за указом Путіна

Новини » Суспільство    08.02.2019 - 12:22
Януковича на території РФ охороняють за указом Путіна
Фото: Віктор Янукович (www.president.gov.ua)

У Росії Янукович користується державною охороною

Колишній президент України Віктор Янукович користується в Росії державною охороною. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, державна охорона надана за рішенням Путіна.

"За указом президента РФ він охороняється", - заявив Пєсков.

На питання, чи є указ Путіна про надання Януковичу охорони, Пєсков сказав: "так, Так, він був, коли Янукович в'їхав як глава держави".

Прес-секретар Путіна не став коментувати, яка саме структура охороняє Януковича.

Нагадаємо, в січні завершився суд по справі про державну зраду. За його підсумками Януковича визнали винним у зраді та ведення агресивної війни, а також засудили до 13 років в'язниці. Рішення набуде чинності після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів.

Його адвокати назвали винесений вирок політичним переслідуванням. Також вказувалося, що чинна українська влада погрожувала захисту Януковича, а суд з самого початку діяв в умовах тиску з боку влади. Додамо також, прокуратура розслідує справу про можливий замах на Януковича.

При цьому Янукович вважає, що вирок Оболонського районного суду Києва "не має нічого спільного з законом"

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