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Вибори-2019: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 15:24
Вибори-2019: ЦВК завершила реєстрацію кандидатів
Фото: Тетяна Сліпачук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зареєстрували 44 кандидата в президенти на виборах-2019

Центральна виборча комісія (ЦВК) у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019Про це сказала глава ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна..

Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

"Як відомо, на сьогодні процес у нас закінчився. Ми остаточно пройшли по всім особам, які подали заяви про участь у виборчому процесі... На сьогодні зареєстровано 44 кандидати. 20 з них є самовисуванцями. 24 з них є кандидатами від партій. Тобто, майже 50 на 50", - зазначила глава комісії.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК зареєструвала двох останніх кандидатів - Олександра Соловйова та Дмитра Гнапа.

Як писало РБК-Україна раніше, у четвер Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом Петра Порошенка на виборах президента в 2019 році.

Додамо, кандидати на пост глави держави могли реєструватися у ЦВК з 31 грудня по 4 лютого 2019 року. У неділю, 3 лютого, в Центральній виборчій комісії тривав прийом заяв від потенційних кандидатів на пост президента.

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