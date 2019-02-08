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Росія не відправить своїх спостерігачів на вибори в Україні, - МЗС РФ

Новини » Вибори 2019    08.02.2019 - 15:24
Росія не відправить своїх спостерігачів на вибори в Україні, - МЗС РФ
Іллюстративне фото (Уніан)

У Росії заявили, що рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії БДІПЛ було "очікуваним"

Росія не буде направляти своїх своїх представників у спостережній місії Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) на вибори в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Росії.

У РФ заявили, що рішення України про відмову в акредитації громадянам РФ у складі місії БДІПЛ ОБСЄ було "очікуваним".

"У цих умовах російська сторона, виходячи з міркувань безпеки наших представників у спостережній місії БДІПЛ, прийняла рішення утриматися від їх спрямування в Україну", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що до в Україну мали приїхати з російської сторони Крістіна Богданова і Єлизавета Борисова, не зважаючи на те, що 7 лютого Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

У БДІПЛ відреагували на таку позицію України і висловили жаль з цього приводу. Також спецпредставник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер прокоментував рішення України щодо російських спостерігачів на президентських виборах. Він декілька разів міняв свою позицію. Спочатку Волкер писав у Twitter, що російські спостерігачі повинні бути на виборах, а потім заявив, що занепокоєність Києва є дуже реальною, оскільки Росія є країною-агресором.

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