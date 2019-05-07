Заступник голови "Укрспецекспорту" володіє будинком за понад 10 млн гривень

Фото: особняк Павла Старинця (скрин видео Bihus.info)

При покупці будинку зарплата чиновника становила 25,6 тисяч гривень на місяць

Заступник директора держпідприємства "Укрспецекспорт", що входить до складу концерну "Укроборонпром", Павло Старинець володіє будинком вартістю від 10 млн гривень і автомобілем за 1,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів Bihus.info.

У розслідуванні йдеться про те, що нерухомість Старинця в селі Музичі була придбана держслужбовцям в 2014 році. Тоді його середня зарплата становила 25,6 тисяч гривень на місяць, а в 2013 році - 20 тисяч гривень.

Як повідомляється, будинок чиновника становить 630 квадратних метрів, на його території також розташовані басейн, гостьовий будинок та будинок охорони. Як зазначили журналістами запрошені експерти, обслуговування такого маєтку обходиться аж до 5 тисяч доларів щомісяця.

Сам будинок оформлений на матір-пенсіонерку Старинця, яка працювала в Національному банку України. Жінка розповіла журналістам, що раніше її чоловік мав власний бізнес по споруді загонів для сільгоспптиці.

У декларації заступника голови "Укрспецекспорту" зазначено володіння автомобілем Honda CR-V 2008, однак згідно з твердженнями розслідувачів, у користуванні його сім'ї перебуває автомобіль Land Rover Sport орієнтовною вартістю 1,5 мільйона гривень - воно зареєстроване на іншу особу. Автомобілем такої ж марки володіє і цивільна дружина Павла Старинця.

Також розслідувачі пов'язують держслужбовця з рибним рестораном Fisher. Власник закладу Сергій Коваленко є племінником Старинця і в даний час шукає роботу за 20 тисяч гривень.

Журналісти також зазначили, що держслужбовець користується службовою Toyota Highlander вартістю 1,6 мільйона гривень з ексклюзивними номерами 7878 - номерні знаки автомобілів, які належать топ-чиновнику "Укроборонпрому", відрізняються на одну цифру. Заступник голови "Укрспецекспорту" не прокоментував розслідування журналістів.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.info опублікували розслідування про корупцію в "Укроборонпромі". У раследовании зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень РНБО. Пізніше Порошенко його звільнив.