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У Дніпропетровській області прогримів вибух

Новини » Надзвичайні події    07.05.2019 - 17:19
У Дніпропетровській області прогримів вибух
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті вибуху одна людина загинула, ще троє отримали поранення

У вівторок, 7 травня, в місті Марганець Дніпропетровської області в результаті вибуху гранати загинув один чоловік, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами поліцейських, вибух прогримів в 15:54 біля магазину на вулиці Лермонтова.

Серед постраждалих - співробітник групи реагування патрульної поліції.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.

 

Фото: місце події (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Харкові 6 травня на проспекті Перемоги сталася стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Як повідомляється, між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї. В результаті сутички постраждав 35-річний чоловік.

Крім того, у Карпатах вантажівка з туристами впав у річку з висоти близько 40 метрів. Інцидент стався в селі Красник Верховинського району Івано-Франківської області. Як повідомляється, водій вантажівки перебував у стані алкогольного сп'яніння. В результаті події загинули три людини, ще дев'ятеро госпіталізовані.

Водія вантажівки правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому оголосять підозра, а також суд обере запобіжний захід.

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