На Донбас прибули групи снайперів з Росії, - ГУР

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Російські снайпери прибули для виконання "особливих завдань"

На окупований Донбас прибули групи снайперів з Російської Федерації. Про це на брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що за даними Головного управління розвідки з Росії на тимчасово окуповану територію Донецької і Луганської областей прибули спеціально сформовані групи снайперів. Також повідомляється, що ці снайпери є найманцями однієї з приватних військових компаній і будуть виконувати на Донбасі "особливі завдання".

"Поряд з нанесенням втрат особовому складу Об'єднаних сил діяльність найманців спрямована на провокування загострення обстановки шляхом обстрілів позицій своїх військ для звинувачення українських підрозділів у веденні вогню", - додав Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ (СММ ОБСЄ) на Донбасі зафіксувала 20 ракетних систем залпового вогню "Град", які були розміщені з порушенням лінії відводу.

Раніше також стало відомо, що у Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів громадян Російської Федерації.