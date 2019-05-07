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У ГПУ не виключають силовий привід Порошенка на допит

Новини » Політика    07.05.2019 - 11:40
У ГПУ не виключають силовий привід Порошенка на допит
Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

До Порошенка можуть застосувати привід, щоб він з'явився в ГПУ

Чинного президента Петра Порошенка можуть зобов'язати прибути на допит в Генпрокуратуру, коли завершаться його повноваження. Про це повідомив керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні щодо Порошенка неможна застосувати силовий привід на допит.

"Коли закінчаться повноваження, ми будемо звертатися до суду про застосування до нього приводу", - підкреслив Горбатюк.

Він також додав, що якщо Порошенко повторно не прийде на допит, ГПУ звернеться до суду з вимогою оштрафувати його.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко не з'явився на допит в Генпрокуратуру, куди був викликаний на 10:00. Крім того, очікувалося, що він підпише протокол свого допиту від листопада 2016 року, який досі не має офіційного процесуального статусу.

Горбатюк розповів, що Порошенка допитали під запис, однак він відмовився підписати протокол відразу, пообіцявши зробити це наступного дня.

У квітні Порошенко звинуватив Горбатюка в незадовільному розслідуванні справ Майдану.

"Він несе персональну відповідальність за якість розслідування. Мені здається, прізвище цього прокурора Горбатюк. Він дуже ефективно співпрацював з сім'ями Небесної сотні, з громадськими активістами, але мені потрібен результат. Щоб ті, хто переслідували, опинилися у в'язниці", - заявив Порошенко.

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