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Порошенко призначив суддів Верховного суду

Новини » Суспільство    07.05.2019 - 12:05
Порошенко призначив суддів Верховного суду
Фото: призначення суддів (president.gov.ua)

Президент висловив побажання до свого наступника Володимира Зеленського

Чинний президент Петро Порошенко призначив 77 суддів до Верховного суду і висловив сподівання, що його наступник Володимир зеленський і його команда не будуть втручатися у роботу судових інстанцій. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

За словами Порошенка, реалізація судової реформи вже дала відчутні позитивні результати. Він підкреслив, що завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу.

"Наразі, на жаль, найменше реформа торкнулася судів першої інстанції. Громадяни відчувають і нестачу кадрів у судах. І, на жаль, далеко не всі судді беруть за взірець своєї роботи Верховний суд… На черзі - завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності, завершення кваліфікаційного оцінювання суддів першої інстанції, та добір нових суддів до першої та другої інстанцій. За прогнозами, ці процедури мають завершитися трохи більше, ніж за рік", - зауважив він.

Порошенко висловив сподівання, що його наступник Володимир Зеленський та його команда не будуть втручатися у справи суду.

"Я сподіваюся, що наступний президент та його команда поважатимуть рішення щодо незалежного та справедливого суду, закріплене у Конституції України", - сказав глава держави.

Чинний президент підкреслив, що саме така формула незалежності, коли ані президент, ані парламент не мають жодного впливу на суд та процедури призначення та звільнення суддів лежить в основі судової реформи.

Нагадаємо, в кінці березня Вища рада правосуддя підготувала подання Порошенку про призначення суддів Верховного суду.

Як писало РБК-Україна, раніше ВРП направила президенту України Петру Порошенку подання на призначення 35 кандидатів до Вищого антикорупційного суду.

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