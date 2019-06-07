Підсумки дня: 7 червня

Михайло Саакашвілі відмовився очолити партію УДАР Віталія Кличка для участі у позачергових виборах у Верховну раду
Україна готова до газових переговорів з Росією, але лише в тристоронньому форматі за участі Європейського союзу, повідомив глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв. Він також зазначив, що Україна купує газ в Європі суттєво дешевше
Голова Національної поліції Сергій Князєв озвучив в всю хронологію подій 31 травня, коли у п'ятирічного хлопчика Кирила Тлявова потрапила куля з пістолета екс-поліцейських в Переяслав-Хмельницькому
Розташований на Камчатці вулкан Велика Удіна (2920 м заввишки) несподівано прокинувся і в будь-який момент може вибухнути. Російські сейсмологи б'ють на сполох: якщо справа дійде до виверження, то "мало не виявиться"
37-річна герцогиня вперше взяла участь у параді кінної гвардії. Для виходу в світ Кейт як завжди обрала бездоганне вбрання, продуманий до дрібниць. Вона прийшла на захід у білому пальто одного зі своїх улюблених брендів (фото)