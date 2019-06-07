Зеленський заявив про втрату Росією контролю над найманцями

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський наголосив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню

Президент Володимир Зеленський заявив, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в ніч проти 7 червня, внаслідок яких двоє українських військових загинули, а восьмеро отримали поранення, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Президент висловив співчуття родинам загиблих і заявив, що на дипломатичному рівні Україна й надалі наполягатиме на припиненні вогню та звільненні полонених.

"Кричуще порушення Мінських угод - застосування артилерії - свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами", - заявив він.

За його словами, обстріли українських військових - очевидна спроба вкотре зірвати процес перемовин щодо припинення вогню.

"Хоч би хто віддав наказ - Збройні сили України відповідатимуть жорстко та відповідно до ситуації. А на дипломатичному рівні наша позиція про необхідність припинення вогню та звільнення полонених залишиться твердою та незмінною", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні вночі 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС у районі Новолуганського, унаслідок чого загинули двоє військовослужбовців та ще семеро отримали поранення. В ООС заявили, що бойовики зухвало порушили Мінські домовленості та атакували ЗСУ з застосуванням артилерії.