Ваша світлість: Кейт Міддлтон захопила мережу бездоганним образом в білих тонах

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

37-річна герцогиня вперше взяла участь у параді кінної гвардії

Вчора, 6 червня, в Великобратании пройшов парад кінної гвардії – Horse Guards Parade. За традицією, хтось з членів королівської сім'ї обов'язково присутній там. У минулому це були принци Вільям, Гаррі, Пилип та інші члени знаменитої на весь світ династії. В цьому році вперше така честь випала 37-річній Кейт Міддлтон. До речі, захід проводиться перед ще однією важливою подією.

Парад кінної армії (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Завтра, 8 червня, у великій Британії відзначать офіційний день народження королеви Єлизавети II. І всіх жителів Лондона чекає не менш урочистий івент – парад Trooping the Colour. Важливо відзначити, в майбутні вихідні на параді, крім інших членів королівської родини, також буде присутній і принц Луї. Тут же очікують появи і Меган Маркл, яка давно не здійснювала виходів у світ у зв'язку з декретною відпусткою.

Кейт Міддлтон в черговий раз захопила бездоганним стилем (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для виходу в світ Кейт як завжди вибрала бездоганний наряд, продуманий до дрібниць. Вона прийшла на захід у білому пальто одного зі своїх улюблених брендів Catherine Walker. Закрите, приталене, довжиною до колін, воно підкреслило її струнку фігуру і зробило образ елегантним і стильним. Доповнили його бежеві човники і світло-коричневий клатч. З аксесуарів варто відзначити ніжні перлинні сережки, а також брошку-трилисник, приколоту до пальто. Зачіску їй зробили низьку – таке плетіння ідеально гармоніювало з лаконічним і стриманим луком визнаної ікони стилю.

Образ герцогині вийшов неймовірно стильним та елегантним (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Чи варто говорити, що черговий вихід у світ дружини принца Вільяма знову викликав хвилю захоплень в мережі. Її образ в кремових тонах визнали одним з найстильніших і яскравих. Фоловери знаменитої родини також не втомлюються захоплюватися Кейт. За кілька годин на офіційній сторінці династії в Instagram набралося більше 1000 коментарів. І всі вони носять захоплений характер: